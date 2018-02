: Macerata, Orlando: se avesse sparato un tunisino si sarebbe subito parlato di terrorismo - repubblica : Macerata, Orlando: se avesse sparato un tunisino si sarebbe subito parlato di terrorismo - Agenzia_Ansa : Orlando: 'A #Macerata il gesto di un folle ha infangato il tricolore' - HuffPostItalia : Andrea Orlando: 'Lasciate tranquilla la Procura di Macerata' -

"La presenza di un pazzo fascista, che disonora il nostro, non può mettere in discussione e infangare la civiltà di questa città e del nostro Paese". Cosi il ministro della Giustizia, Andrea,in visita adove ha incontrato i due migranti feriti ancora ricoverati, dopo il raid xenofobo a colpi di pistola di Luca Traini per il centro della città dopo aver appreso dell'omicidio di Pamela. Il ministrosuccessivamente si è recato in Procura per un incontro con il procuratore Giovanni Giorgio.(Di mercoledì 7 febbraio 2018)