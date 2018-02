ilfattoquotidiano

: Macerata, va contestato a Traini anche il vilipendio della bandiera italiana - MISTERO_MISTERI : Macerata, va contestato a Traini anche il vilipendio della bandiera italiana - Cascavel47 : Macerata, va contestato a Traini anche il vilipendio della bandiera italiana -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) La vicenda dideborda dai suoi confini territoriali e pone interrogativi che non possono rimanere senza risposta. La provinciaè spesso foriera di fatti di cronaca che poi assumono rilievo nazionale ed internazionale, proprio come le fiction in cui accade di tutto ma sembrano ambientate in sonnolenti territori dove tutto sembra immobile. In questo caso abbiamo un simbolo che subito conquista le prime pagine internazionali: la, il tricolore annodato sulle spalle di Luca, il protagonistatragedia, che per sciatteria o involontaria circostanza viene posto sulle spalle per una foto scattata in caserma dopo il suo arresto. Sarà la foto che si ritroverà su tutti i media,all’estero, utilizzatasolo per contestualizzare il fatto di cronaca, cioè per dire con l’immagine, il fatto è accaduto in Italia. Manna dal cielo per le redazioni, ...