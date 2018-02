Macerata | appello del sindaco | Stop a tutte le manifestazioni

L'appello del sindaco di Macerata : "Stop a tutte le manifestazioni" - : Il primo cittadino ha chiesto di revocare tutti i cortei organizzati dopo la morte di Pamela e il raid razzista che è seguito. Oggi in programma sit-in di CasaPound, poi Forza Nuova, sabato in piazza ...

Appello del Gus di Macerata a Forza Nuova : basta armi - dobbiamo gettare le basi per una convivenza pacifica con i migranti : L'imperativo, ora, è tornare alla normalità. SForzarsi, almeno, perché sarà tutt'altro che facile. Abbassare le armi, prima di tutto. Quarantotto ore dopo il raid in cui il ventottenne Luca Traini ha ferito sei migranti, seminando il terrore per le strade della città, Macerata fatica a svegliarsi dall'incubo."dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare in modo che si torni a vivere come prima", scandisce Paolo ...