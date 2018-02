M5S | Di Maio | ' La mia serie tv preferita? Gomorra | è ambientata dalle mie parti'

Luigi Di Maio suicida il M5S : 'Alla Farnesina un politico'. E la società civile? : Signore e signori, benvenuti all'infinita performance del circo Luigi Di Maio . Ogni giorno un'auto-smentita. Ogni giorno una perla dell'improbabile candidato premier grillino con la mania del ...

M5S : Pd attacca Di Maio su "rimborsopoli : ANSA, - ROMA, 7 FEB - Il Pd attacca il M5s su un caso di rimborsi europei che sarebbero stati usati da Cristina Belotti, responsabile della comunicazione del gruppo cinque stelle a Strasburgo, per ...

Mirabelli (PD) : rimborsopoli per M5S - ora Di Maio cosa fa ? : Mirabelli : rimborsopoli per i pentastellati, come la mettiamo ? Roma- Franco Mirabelli, senatore del PD, ha parlato circa il caso ‘rimoborsoli’. Tale situazione riguarda... L'articolo Mirabelli (PD): rimborsopoli per M5S, ora Di Maio cosa fa ? su Roma Daily News.

Sanremo - Fiorello su Di Maio : 'Se vince toyboy di Orietta Berti si va tutti a casa'. Il candidato M5S : 'Lo prendo come augurio' : Le elezioni entrano anche al Festival di Sanremo, e lo fa con una gag di Fiorello sulla par condicio. Per driblare i limiti imposti nel periodo prelettorale lo showman, affiancato nella seconda uscita ...

Berlusconi : “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5S” : Berlusconi: “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” Berlusconi: “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Legittima difesa? Cambieremo la legge” | “Non sarebbe Di Maio il vero premier M5s” sembra essere il primo su NewsGo.

Finanziamento ai partiti - Di Maio (M5S) : “Donazioni sopra 5mila euro saranno rifiutate - vogliamo dare esempio” : “Le donazioni al di sopra dei 5mila euro saranno rimandate indietro perché vogliamo cominciare a dare l’esempio”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle e candidato premier Luigi Di Maio nel corso dell’incontro promosso dal gruppo M5s con Thomas Mackinson e Luigi Franco, i cronisti di Fq Millennium che si sono finti lobbisti per capire da vicino e raccontare come funziona il sistema dei finanziamenti ai ...

M5S - Di Maio : 'Nostro contingente via da Afghanistan' : "Noi del Movimento 5 stelle pensiamo che il contingente italiano non debba più restare in Afghanistan". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio. "Sono fermamente convinto della ...

Impresentabili - Renzi a Di Maio : con M5S Dessì e sindaci indagati : Roma, 5 feb. , askanews, 'Se vale il principio che un indagato è colpevole, stiamo violando la Costituzione. Per me un avviso di garanzia non è una condanna. Ma se vogliamo fare la gara sugli indagati,...

«Ecco gli impresentabili di Pd e destra» : M5S all’attacco Di Maio : «A Renzi soldi da Mafia Capitale». Lui : «Bugie» : Il candidato premier dei Cinque Stelle: «Noi diffamati da Renzi, queste invece le persone che devono sparire dalle liste». Da D’Alfonso ad Alfieri, da Cesaro a Formigoni

M5S - Di Maio : 'Renzi ha preso soldi da mafia capitale' : Si alza la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Dopo la presentazione della liste degli "impresentabili" del Pd e del centrodestra da parte del candidato premier M5s e la risposta del segretario ...

Di Maio : "Ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra" | Renzi : "Nel Lazio chi sostiene M5S vota uno scroccone amico degli Spada" : Il candidato premier del M5s posta sul blog delle Stelle l'elenco degli "impresentabili" del Pd e del centrodestra: la lista va da Luca Lotti a Umberto Bossi e Roberto Formigoni. Il leader del Pd replica citando il caso di Emanuele Dessì.

Sondaggio Ixè - il M5S di Luigi Di Maio perde lo 0 - 5% in una settimana. Continua a crescere Forza Italia : Un mese esatto al voto. La febbre elettorale è ai massimi livelli, così come l'attenzione ai sondaggi. L'ultimo è quello di Ixè per Huffington Post Italia , da cui emerge la consueta situazione ...