M5S - Di Battista : frase shock durante il tour piemontese : "Gli italiani li vedo rincogl****". È, questo, certamente un giudizio duro ed offensivo nei confronti di un intero popolo, un giudizio addirittura raggelante al pensiero che esso sia stato pronunciato pubblicamente da un parlamentare della Repubblica, nello specifico dal deputato pentastellato Alessandro Di Battista davanti ad una fabbrica di Riva di Chieri in Piemonte. La frase shock durante il tour piemontese organizzato dal MoVimento 5 ...

M5S - Di Battista : non risponderò più alla stampa sull'attualità : Ma dei reati commessi l'anno scorso dai candidati degli altri partiti politici non c'è praticamente traccia.La nostra è l'unica forza politica che candida soltanto incensurati, in un Paese ...

Di Battista a Primocanale : "O vince il M5S o ci sarà il grande inciucio" : Ha dato la possibilità a tante persone, tanti giovani di fare politica: Sarò sempre grato a Beppe, lui ora si dedica ai suoi spettacoli ma sarà sempre parte integrante del Movimento' E sulla visita ...

Elezioni - Sardoni vs Di Battista : “M5S? Amministra Roma in continuità col passato”. “Rigetto al mittente l’accusa” : Polemica fibrillante a Piazzapulita (La7) tra la giornalista Alessandra Sardoni e il deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista. Il primo botta e risposta si registra quando Sardoni nota una dicotomia tra le posiizoni di Di Maio e Di Battista, specie dopo il viaggio del candidato pentastellato alla presidenza del Consiglio a Londra. Di Battista non ci sta: “Io sto facendo campagna elettorale da non candidato perché credo in Luigi Di Maio e ...

Dessì candidato imbarazza il M5S Di Battista : «Indagare sul suo affitto» : Dopo il video di Piazza Pulita che ha svelato il canone irrisorio pagato per la casa comunale in cui vive, il parlamentare simbolo del Movimento a Roma chiede di fare chiarezza

Sette euro al mese di affitto in una casa del Comune di Roma : il candidato M5S Emanuele Dessì nella bufera. Alessandro Di Battista : "Bisogna indagare" : Poco più di 7 euro al mese, precisamente 7,75. È il canone mensile che paga Emanuele Dessì, candidato M5S nel listino proporzionale del collegio Lazio 3, per una casa popolare di proprietà dell'Ater e ricevuta in affitto dal Comune di Frascati, alle porte di Roma. La notizia, rivelata nei giorni scorsi da Repubblica e rilanciata da Piazza Pulita su La7, ha scatenato una vera e propria bufera. Dessì, tra ...

M5S - Di Battista : 'Ci vogliono agenti provocatori che smascherino politici corrotti' : 'Salvini è tenuto per gli attributi da Berlusconi totalmente... Lì comanda totalmente Berlusconi. Ma dove va Salvini? Non farà mai, mai, il presidente del Consiglio...'. Lo ha detto Alessandro Di ...

M5S - Di Battista : 'Mio nome non sarà in lista dei ministri' : "Sbagliamo qualche congiuntivo ma non abbiamo mai avuto problemi con la giustizia, la politica è questa: mettersi al servizio", ha quindi aggiunto Di Battista.

Beppe Grillo - Dagospia : fonda un nuovo movimento contro il M5S - il leader sarà Alessandro Di Battista : Il retroscena consegnato da Dagospia è di quelli che definire esplosivi sarebbe riduttivo. Si parla di Beppe Grillo e del suo addio al M5s. E, soprattutto, del suo nuovo progetto: Grillo, secondo Dago ...

Alessandro Di Battista - M5S : 'Vi spiego perché De Benedetti e Berlusconi tengono per le p*** Renzi e SalvinI' : ' De Benedetti e Silvio Berlusconi tengono per le palle Matteo Renzi e Matteo Salvini '. Non si ricandida, Alessandro Di Battista , ma la campagna elettorale a favore del Movimento 5 Stelle continuerà ...

Elezioni - Di Battista (M5S) : “Minoranza Pd si lamenta? Hanno leccato sederi per 5 anni. Prenderanno tante sberle” : “Andrò in tour pure a Bolzano, per informarli su alcuni loro candidati. Mi fanno ridere quelli della minoranza Pd: Hanno leccato il… per cinque anni al capo approvando ogni porcheria solo per avere una poltrona e ora gridano allo scandalo perché sono stati fatti fuori. Sono felice che certa gente non torni in Parlamento. Per quanto riguarda invece i candidati che presenteremo oggi, sono tutte persone di alto profilo. Sono felice che ci ...