Lorys Stival | la verità del padre in un libro

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Papa', chi ha ucciso? Era prevedibile che, prima o poi, il piccolo Diego pretendesse una spiegazione per la morte del fratellino. Scegliere di raccontargli la cruda verita' non dev'essere stato facile per il giovane, impreparato e tuttavia coraggioso nell'affrontare ancora una volta, e stavolta in una condizione emotiva ben più delicata, una questione che nessun papa' al mondo meriterebbe di dover affrontare. Una triste verita' A tre anni dalla morte diVIDEO, il cui corpo fu ritrovato a novembre del 2014 in un canalone della periferia di Santa Croce Camerina, nel ragusano, esce il #Nel nome di, la verita' per i miei figli, scritto da Davide, in collaborazione con il giornalista Simone Toscano e l'avvocato Daniele Scrofani, Edizioni Piemme. Unche racconta la tragedia di un giovane uomo, costretto a rivedere il suo vissuto ...