Loris Capirossi | ' Con il Mondiale MotoE abbiamo lanciato un segnale | siamo nel

Loris Capirossi loda il Mondiale MotoE : “Abbiamo voluto dare un segnale e siamo già nel futuro” : Uno sguardo deciso verso il futuro. E’ questo il concetto ricorrente nella presentazione ufficiale del Mondiale riservato alle moto elettriche, ufficialmente denominato “Fim Enel Moto-e World Cup”, il nuovo campionato che prenderà il via nel 2019 seguendo in scia quanto fatto dalla FIA con la Formula E con le monoposto. Una rassegna, nata dalla alla collaborazione tra Enel ed Energica, azienda italiana leader per quanto riguarda la ...

MotoGP - Loris Capirossi : “Sarà un super anno - Ducati molto competitiva - Valentino Rossi lotterà come al solito” : Prima di vedere le moto in pista e quel che sarà il Mondiale MotoGP 2018, è tempo di previsioni. Non si sottrae Loris CapiRossi, entrato a far parte della Direzione Gara come rappresentante della Dorna l’anno scorso, ex alfiere della Ducati nella classe regina e tre volte campione del mondo (due titoli nella classe 125cc nel 1990 e nel 1991 ed un titolo nella classe 250cc nel 1998). CapiRossi prevede una stagione ancor più combattuta di ...