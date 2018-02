Liga | clamoroso Barcellona | 57 milioni da sponsor per la maglia d' allenamento

Liga - altro clamoroso tonfo del Real Madrid : il Villarreal espugna il Bernabeu - Zidane trema : Il momento di crisi del Real Madrid sembra non conoscere la parola fine. Ora Zinedine Zidane rischia seriamente l’esonero. I ‘Blancos’ hanno rimediato un’altra sconfitta casalinga in Liga dopo la batosta subita contro il Barcellona. Il VillarReal ha espugnato il Bernabeu con una rete di Pablo Fornals che con un pallonnetto all’88 ha gelato i tifosi delle Merengues. Il Real non vince in campionato dal 9 dicembre ...

Liga - clamoroso tonfo del Real Madrid : il Villarreal espugna il Bernabeu - Zidane trema : Il momento di crisi del Real Madrid sembra non conoscere la parola fine. Ora Zinedine Zidane rischia seriamente l’esonero. I ‘Blancos’ hanno rimediato un’altra sconfitta casalinga in Liga dopo la batosta subita contro il Barcellona. Il VillarReal ha espugnato il Bernabeu con una rete di Pablo Fornals che con un pallonnetto all’88 ha gelato i tifosi delle Merengues. Il Real non vince in campionato dal 9 dicembre ...