Le pazzie possono diventare realtà Lo spiraglio trovato da Elon Musk per la

(Di mercoledì 7 febbraio 2018), il miliardario sudafricano naturalizzato statunitense che guida Space X, ma anche Tesla, fondatore di PayPal, non è un abituato a perdere tempo. Spesso, per esempio, preferisce dormire dentro a un sacco a pelo sotto la scrivania del suo ufficio per svegliarsi presto ed essere subito operativo al mattino. Ogni volta che raggiunge un traguardo, come il lancio del razzo Falcon Heavy con dentro un'auto elettrica rosso fiammante (ovviamente una Tesla Roadster), si meraviglia ("È stato epico, probabilmente la cosa più emozionante che abbia mai vissuto"), ma non si distrae. Perché lo spettacolare lancio del gigante nello spazio in realtà è servito come test per un progetto più ambizioso: portare l'uomo su Marte nel 2024.Lo scorso 29 settembre, in occasione dell'International Astronautical Congress di Adelaide, in Australia,ha ...