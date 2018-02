Le donne tedesche si ribellano contro gli stupri dei migranti

ilgiornale

: RT @tantosec62: @cipgianni @a_meluzzi Razzismo? Donne tedesche #gentilmente picchiate dai migranti... - marianomores61 : RT @tantosec62: @cipgianni @a_meluzzi Razzismo? Donne tedesche #gentilmente picchiate dai migranti... - Marius81287749 : RT @tantosec62: @cipgianni @a_meluzzi Razzismo? Donne tedesche #gentilmente picchiate dai migranti... - elvipetretta : RT @tantosec62: @cipgianni @a_meluzzi Razzismo? Donne tedesche #gentilmente picchiate dai migranti... -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Alcunehanno deciso di protestareglie le violenze perpetrate da parte deilanciando l’hashtag #120db. In un video, lemenzionano “Mia, Maria ed Ebba”, i nomi di alcune delle vittime degliavvenuti a Kandel, Malmo e Rotterdam commessi da immigrati o richiedenti asilo.L’hashtag 120db si riferisce a “120 decibel” che è la frequenza del rumore emesso dalle nuove mutande anti-stupro create in Germania nel Gennaio 2017 come risposta alle violenze commesse da parte dei richiedenti asiloleavvenuto a Colonia. L’intento del video è quello di lanciare una risposta a #metoo, il movimento nato alla fine dell’anno scorsole molestie sessuali sulle, scatenato dalle accuseil produttore di Hollywood Harvey Weinstein.Una delle ...