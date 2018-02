Le Borse Ue chiudono in volata con Wall Street in recupero

Borse europee chiudono positive. Milano bene con gli industriali : (Teleborsa) - Buona giornata per i listini azionari europei , con Piazza Affari che chiude mettendo a segno una discreta performance, grazie al buon andamento dei titoli del comparto industriale. Sul ...

Borse europee chiudono positive - a Milano corre Fca : A Piazza Affari maglia rosa per Leonardo +2,02%, corre la galassia Agnelli: Fca segna +1,96% all'indomani dei conti positivi, acquisti su Exor e Ferrari.

Le Borse europee chiudono poco mosse - a Milano balzo di Ynap : poco mosse in chiusura le borse europee , mentre a Milano il Ftse Mib è salito dello 0,59%. A Piazza Affari brilla Ynap con un balzo del 24% sull'Opa lanciata dall'azionista Richemont. Ben comprati i ...

Borse Europa chiudono deboli : MILANO, 15 GEN - Chiusura debole per le Borse europee, con Milano sola in terreno positivo (+0,49% a 23.543 punti). Piatta Madrid (+0,05% a 10467 punti). Negative Londra (-0,12% a 7.769 punti) e ...

Borse europee chiudono in spolvero - ancora rally per Fca : Le Borse europee chiudono in rialzo, complice i nuovi record di Wall Street che snobbano i dati sotto le attese sulla creazione di nuovi posti di lavoro negli Usa.A Milano l'indice Ftse Mib guadagna l'...