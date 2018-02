Le auto più curiose del salone di Delhi

Ue : crescita più forte in Italia La corsa del Pil si autosostiene Ma l'Istat : la ripresa perde slancio : Anche l'Unione Europea si allinea con le stime di crescita del Pil per il nostro Paese quest'anno (previsione rivista al rialzo dall'1,3% di novembre all'1,5% attuale), ma parla di "rischi di peggioramento nazionali relativi allo stato fragile del settore bancario" e certifica che l'Italia continua comunque a restare fanalino di coda nella Segui su affarItaliani.it

Bitcoin - nuovo crollo. La Sec : 'Necessario coordinarsi - serve più autorità' : Le autorità finanziarie potrebbero aver bisogno di una maggiore autorità sulle criptovalute. E dovrebbero coordinarsi sul Bitcoin e le sue sorelle. A sostenerlo è il presidente della Sec, Jay Clayton, ...

Tarantino dice la sua sull auto di Uma Thurman 'Il mio più grande rimorso' - People - Spettacoli : Anche se tutto questo per lui è 'roba vecchia', Tarantino ha deciso di dare la sua versione dei fatti su quanto è successo con Uma Thurman sul set di Kill Bill , sull'incidente e su Harvey Weinstein. ...

Oggi il lancio di Falcon Heavy : il razzo più potente al mondo porterà la prima auto nello spazio in quello che è atteso come un vero e proprio show presso il Kennedy Space Center : Falcon Heavy è stato progettato per diventare il razzo più potente del mondo Oggi in uso quando partirà dal Kennedy Space Center della Florida. Il lancio è previsto per Oggi alle 13:30 locali e sarà un vero e proprio show. Il razzo trasporterà una decappottabile rossa con un manichino vestito con una tuta spaziale al volante e “Space Oddity” di David Bowie come colonna sonora. È l’ispirazione di Elon Musk, il visionario che ama la tecnologia e ...

Da Occidentali's Karma ai Maneskin : ecco le canzoni di Sanremo più cantate in auto dagli italiani : Torna Sanremo e si riapre il dibattito sui successi del festival che gli italiani amano ascoltare quando sono in auto. Non è una sorpresa se Occidentali's Karma di Francesco Gabbani è senza dubbio il ...

La manager e la sfida in sella a Nissan : rendere l'auto più sostenibile : l'auto è uno dei settori trainanti dell'economia, dopo la casa è l'acquisto più importante. La scelta dell'automobile fa parte di noi e il settore è tra i più competitivi, nel mare dei marchi è ...

Carburanti - in Italia si spende di più per fare il pieno che per un’auto nuova : Con un incremento di 2,7 miliardi sul 2016 (+5,3%), lo scorso anno gli Italiani hanno speso ben 53,3 miliardi di euro per acquistare benzina e gasolio: un dato che deriva da un’elaborazione dal Centro Studi Promotor su dati ufficiali sui consumi e sui prezzi dei Carburanti diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico. In pratica i nostri connazionali spendono più per fare il pieno che per sostituire la propria auto (nel 2017 le stime parlano ...

Nel 2017 gli italiani hanno speso più in carburante che per l’acquisto di auto : Il mercato delle automobili nei prossimi anni continuerà a cambiare radicalmente, con l’avvento di vetture sempre più avanzate sotto il profilo della tecnologia (basti pensare alla guida autonoma) ma al tempo stesso cercando di ridurre le emissioni inquinanti, spingendo maggiormente verso la produzione di auto elettriche e limitando la diffusione di vetture alimentate da combustibili fossili. In attesa che ciò accada le automobili ...

Trenta milioni in più dalle multe. Sala fa cassa con i nuovi autovelox : La stangata dell'anno scorso è stata frenata dal ministero dei Trasporti che ha cambiato in corsa le regole per tarare gli autovelox ritardando l'attivazione dei sette nuovi occhi elettronici che il Comune contava di attivare almeno a metà 2017. Ha potuto iniziare a piazzarli solo tra novembre e dicembre. Ma nel 2018 la capitale italiana delle multe forse potrà battere ancora il suo record negativo. Ci crede la giunta Sala, che ieri ha ...

Italiani spendono più per carburanti che per comprare l'auto. Consumi di benzina e gasolio in calo ma prezzi in aumento : ROMA - Nel 2017 gli Italiani hanno speso 53,3 miliardi per acquistare benzina e gasolio per la propria auto, con un incremento di 2,7 miliardi , +5,3%, rispetto al 2016. Decisamente più...

Ora la Campania di De Luca chiede più autonomia al governo : ... si tratta di un tema centrale che riguarda la questione dei residui fiscali, sulla quale è stata fatta una campagna politica fuorviante ed avversa al Sud, e della perequazione regionale che, ad oggi ...

Forni a microonde? Sono più inquinanti delle automobili. A rivelarlo è uno studio inglese. Dati impressionanti : Forni a microonde? Sono più inquinanti delle automobili. A rivelarlo è uno studio inglese. Dati impressionanti. Meglio minimizzare il loro utilizzo Forni a microonde? Sono più inquinanti delle ...

Smog Roma : anche oggi blocco delle auto più inquinanti in fascia verde : anche oggi è in vigore a Roma il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde. Il blocco, fino alle 20.30, riguarda ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2. Gli autoveicoli diesel EURO 3 non possono circolare nella fascia verde dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Le categorie di veicoli si aggiungono a quelle già bloccate in modo ...