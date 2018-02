Lazio | rissa sfiorata tra Inzaghi e Felipe Anderson Ma il club smentisce

Rissa sfiorata Inzaghi-Anderson - la Lazio ridimensiona : Roma, 7 feb. , askanews, Rissa sfiorata tra Simone Inzaghi e Felipe Anderson. Secondo la ricostruzione di Premium Sport dopo la partita con il Genoa, mister Inzaghi avrebbe rimproverato il brasiliano per lo scarso impegno, che, secondo l'emittente tv, avrebbe risposto con un provocatorio 'Tanto te la prendi ...

