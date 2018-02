Lavori di asfaltatura sulla regionale 463 | a Rivoli di Osoppo

ilfriuli

: Campi, conclusi i lavori di asfaltatura di via Tosca Fiesoli - TuttoSesto - - TuttoSesto : Campi, conclusi i lavori di asfaltatura di via Tosca Fiesoli - TuttoSesto - - positanonewsit : Vico Equense, rinviati a giovedì e venerdì i lavori di asfaltatura della Raffaele Bosco - positanonewsit : Vico Equense, rinviati a giovedì e venerdì i lavori di asfaltatura della Raffaele Bosco -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. informa che per consentire idi manutenzione sul piano viabile in corrispondenza del passaggio a livello al km 3+400 della SR 463 in localitàdi ...