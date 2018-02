L' asse Usa-Isis in Afghanistan diventa un tema caldo

Sanremo 2018 : Laura Pausini si scusa per l'assenza - ecco la reazione dei fan : Sanremo 2018 avrà come ospite Laura Pausini durante la finale di sabato 10 febbraio e non più durante la prima puntata. Una forte laringite ha impedito alla cantante romagnola di poter rispettare il suo impegno preso con Claudio Baglioni e la Rai, ma lei non ha mai avuto alcuna intenzione di rinunciare a tornare sul palco del Teatro Ariston che le ha dato la notorietà nel 1993 con il brano "La Solitudine". Nonostante l’annuncio ufficiale della ...

Berlusconi : siamo partito unico - che usa linguaggi diversi. Meloni : italiani valuteranno assenza Fi : Il leader della Lega, Salvini, intanto intervenendo alla plenaria, a Strasburgo torna a parlare del rimpatrio dei clandestini: "visti i soldi che diamo a diversi Paesi africani da cui provengono questi clandestini, un accordo per far tornare a casa i loro concittadini lo troveremo"

USA : scontro tra treno merci e passeggeri - morti e feriti : Un treno passeggeri AmTrak e un treno merci Csx si sono scontrati a Cayce, in Carolina del Sud: secondo quanto riferisce Fox News, che cita l’ufficio dello sceriffo della contea di Lexington, ci sarebbero almeno due morti e 50 feriti. A bordo del treno passeggeri New York-Miami si trovavano 139 viaggiatori e 8 membri del personale. L'articolo USA: scontro tra treno merci e passeggeri, morti e feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Usa - bufera su speaker Camera per un tweet sul taglio delle tasse : Usa, bufera su speaker Camera per un tweet sul taglio delle tasse Usa, bufera su speaker Camera per un tweet sul taglio delle tasse Continua a leggere L'articolo Usa, bufera su speaker Camera per un tweet sul taglio delle tasse sembra essere il primo su NewsGo.

Contanti - assegni e libretti al portatore : come e quando usarli : quando e come devo usare gli assegni? Esistono limiti per i Contanti? Per venire in soccorso dei consumatori, su queste e altre domande, l'Abi, Associazione bancaria italiana, ha lanciato una...

Trump - il fisco gli chiede 400mila dollari di tasse per il suo Golf Club ma il presidente fa causa alla Florida : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fa causa all’ufficio delle imposte di Palm Beach in Florida per il conto da pagare in merito alla tassa di proprietà per il suo Trump National Golf Club a Jupiter, nella contea di Palm Beach. Per il Club il fisco reclama una somma di quasi 400mila dollari stimando che la proprietà vale circa 19 milioni di dollari. Tuttavia, secondo quanto scrive il Palm Beach Post, per il tycoon si tratta di ...

Rassegna Stampa 30.1.2018. Germania choc : "Usate cavie umane per i test dei gas di scarico delle auto" : C'è anche imprenditore legato alla Banda della Magliana La Repubblica Economia . Criptovalute. Coincheck, polizia indaga su truffa da 430 milioni di euro Tokyo, ascoltati i vertici della società dopo ...

Figc - Gravina : 'Chiedo scusa agli italiani. È la sconfitta di una classe dirigente' : 'Chiedo scusa a tutti coloro che oggi erano qui presenti e a tutti gli italiani. Non stiamo a parlare di proposte di accordo, che definisco volgare. Non potevo accettare la presidenza, a dispetto di ...

Usa - spintona la maestra in classe. Bimbo di sette anni ammanettato e scortato in centro psichiatrico : “Ieri sera ho fatto questo video, con grande impotenza ho dovuto vedere mio figlio di sette anni ammanettato da un ufficiale scolastico”. Così Mercy Alvarez, una mamma ispanica di Miami, ha commentato il video che ritrae il figlioletto scortato da un agente in divisa all’interno di una struttura sanitaria, con le braccia legate dietro la schiena. “Centinaia di bambini come il mio sono stati vittime della stessa procedura ...

Usa - Amazon apre il primo supermercato senza casse : usa sensori e intelligenza artificiale : A Seattle apre il primo supermercato “senza casse” di Amazon. Si chiama Amazon Go e i cassieri sono stati sostituiti da un sofisticato sistema di videocamere, sensori e intelligenza artificiale che osserva cosa i clienti mettono o tolgono dalla loro spesa, addebitando sul loro account Amazon il conto quanto lasciano il negozio. L’apertura era prevista a inizio 2017, ma a marzo scorso la compagnia l’aveva sospesa. Secondo ...

METRO M2 CHIUSA/ Atm news - linea verde sospesa tra Garibaldi e Cadorna per malore passeggero (ultime notizie) : METRO M2 CHIUSA, Atm news: linea verde sospesa tra le stazioni di Garibaldi e Cadorna in centro a Milano. malore di un passeggero sui convogli, assistenza e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:37:00 GMT)

Fmi : controsorpasso Usa su crescita eurozona con tagli tasse Trump : Roma, 22 gen. (askanews) - controsorpasso degli Stati Uniti sull'area euro grazie all'effetto Trump: dopo un 2017 in cui l'Unione valutaria ha registrato una crescita economica superiore a quella di ...

Rc auto aperta alle coppie di fatto : i conviventi potranno usare la stessa classe : Sono in arrivo due importanti novità nel settore dell'rc auto. È stata la stessa Ivass, l'autorità del settore, ad annunciare quelle che, al momento, sono solo proposte in consultazione fino al ...