L’Ass Coscioni presenta “Proibisco Ergo Sum” a Milano il 7 Febbraio

Fine vita - dopo il biotestamento L’Ass ociazione Coscioni guarda al futuro : “Ora lavoriamo per l’eutanasia legale” : “Prima di tutto l’applicazione della legge sul biotestamento . Poi la calendarizzazione della proposta di legge popolare sull’eutanasia legale”. A 11 anni dalla morte di Piergiorgio Welby, l’associazione Luca Coscioni si è riunita a Roma per lanciare gli obiettivi per il futuro . “Anche chi non è attaccato ad una macchina deve avere il diritto di morire senza soffrire. Per l’eutanasia legale e contro ...

Eutanasia - la battaglia di Irene per la morte volontaria : l’appello delL’Associazione Luca Coscioni per la legge : Irene è il nuovo volto dell’Associazione Coscioni e della battaglia per l’Eutanasia, insieme al marito Andrea. “È morta il 24 Agosto scorso tra grandi sofferenze, due giorni dopo aver concluso le procedure per ottenere l’aiuto medico alla morte volontaria in Svizzera ma senza riuscire a raggiungerla, consumata a 30 anni da un adenocarcinoma polmonare diagnosticato 2 anni prima al quarto stadio. Una malattia che non ha ...