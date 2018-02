L’Arabia Saudita permetterà l’uso del proprio spazio aereo ai voli diretti in Israele

Il gelo si abbatte sul Medio Oriente : il deserto delL’Arabia Saudita imbiancato da una fortissima tempesta di neve - grandi accumuli di neve anche in Iran - Siria e Libano [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

L'Arabia Saudita sta mandando in Spagna i suoi migliori calciatori : Nove calciatori giocheranno per alcuni mesi in altrettante squadre spagnole, che però ci guadagneranno soprattuto dal punto di vista commerciale

Infermiere maltrattano neonato in un ospedale delL’Arabia Saudita [VIDEO] : Un video postato sui social media di 3 Infermiere nel reparto maternità di un ospedale di Taif, in Arabia Saudita, che maltrattano un bambino giocando con la sua testa ha portato al loro licenziamento e alla revoca delle loro licenze professionali. Le tre Infermiere inizialmente erano state sospese mentre venivano condotte le indagini. Poche ore fa, il Ministero della Salute ha annunciato che le Infermiere sono state licenziate. Ora per loro ...

Un'azienda sarda sta facendo affari vendendo bombe alL'Arabia Saudita : bombe usate nella guerra in Yemen: è una storia nota da tempo, che è stata raccontata con nuovi dettagli dal New York Times

Armi italiane alL’Arabia Saudita - New York Times : “Quelle bombe uccidono i civili in Yemen. Ecco il viaggio dalla Sardegna” : Da Domusnovas, vicino a Iglesias, in Sardegna, fino a Ta’if e Jeddah, in Arabia Saudita, per finire a uccidere nei territori di conflitto dello Yemen. Le bombe dell’aviazione Saudita che hanno provocato più di 10mila vittime nella guerra yemenita riportano spesso lo stesso codice di fabbricazione: A4447. Produzione italiana, stabilimenti della Rwm, Domusnovas, Sardegna. Un affare, spiega l’inchiesta di prima pagina del New York Times “bombe ...

La scacchista rifiuta il velo - L’Arabia Saudita non può ancora dirsi un paese civile : velo o non velo, lo chiamano Hijab, Niqab, Khimar, Chador, Burka, Abaya, insomma di nomi per definire i vari tipi di abbigliamento islamico ne esistono tanti, come tante sono le donne che lo indossano. Se per alcune è un simbolo di identità religiosa e culturale, per altre è una forma di sottomissione al volere maschile, con il pretesto della religione islamica. Sarà che per oltre un decennio sono stata ‘costretta’ a rispettare le leggi imposte ...

L’Arabia Saudita intercetta missile dallo Yemen diretto al Palazzo reale : Le forze di difesa aerea saudite hanno intercettato un missile balistico diretto al Palazzo reale al-Yamama di Riyadh e proveniente dallo Yemen dove infuria una guerra civile...

L'Arabia Saudita ha intercettato un missile sopra Riyad - lanciato dai ribelli yemeniti Houthi : L'Arabia Saudita ha annunciato oggi di avere intercettato un missile sopra la sua capitale Riyad lanciato dai ribelli yemeniti Houthi, appoggiati dall'Iran, i quali hanno confermato la notizia. L'Arabia Saudita sta combattendo in Yemen contro i ribelli Houthi dal marzo

In una cosa L'Arabia Saudita non sta cambiando : la pena di morte : I dati sulle condanne eseguite nel 2017 mostrano come al principe ereditario questa riforma non sembri importare molto, anzi