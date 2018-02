L' Aquila tra le 18 città da visitare nel 2018 selezionate da Skyscanner it

Consiglio comunale straordinario a l'Aquila sull’incenerimento cementificio Cagnano : L'Aquila - Il Consiglio comunale dell’Aquila intende raccogliere le preoccupazioni e gli allarmi espressi dalla popolazione di Cagnano Amiterno, nonché dalle associazioni e dai sindaci del comprensorio dell’Alta Valle dell’Aterno, in merito all’incenerimento di CSS (combustibile solido secondario), da parte del cementificio ex Sacci di Cagnano. Per questo sarà convocato un Consiglio comunale straordinario e aperto per discutere ...

Centro Italia : scossa di terremoto moderata ad Amatrice - tremori tra Ascoli - Teramo - L'Aquila : scossa ben avvertita sull'Appennino centrale. EpiCentro ad Amatrice, tremori sin verso L'Aquila e Terni. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 4 febbraio 2018,...

L'Aquila : CONVEGNO SU BIOTESTAMENTO - UNA LINEA SOTTILE TRA ETICA E SCIENZA : L'AQUILA - BIOTESTAMENTO. Una LINEA SOTTILE tra ETICA e SCIENZA è il nome del CONVEGNO, organizzato alL'AQUILA, nella sede del Comune di Palazzo Fibbioni per domani, 1 febbraio, alle 17. L'incontro è stato promosso e voluto da Giancarlo Della Pelle , ...

Vice presidente Corte incontra studenti a L'Aquila e a Pescara : L'Aquila - Dalle ore 16,00, presso il Liceo classico D. Cotugno de L'Aquila, il Vicepresidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi incontrerà le studentesse e gli studenti nell'ambito del progetto "Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole". Dopo una breve lezione, il Vicepresidente Lattanzi risponderà alle domande che i ragazzi vorranno rivolgergli sui temi della giustizia e della ...

Centrale spaccio nel centro delLl'Aquila arrestato spacciatore e sequestrati 250 grammi di cocaina : L'Aquila - Una Centrale di spaccio in pieno centro storico di L'Aquila, in un appartamento a ridosso dell'Università e nei locali che popolano la movida del capoluogo. L'hanno scoperta i poliziotti della squadra Mobile della Questura del capoluogo, che nella notte tra giovedì e venerdì hanno arrestato il presunto spacciatore, un albanese incensurato residente nella frazione di Paganica. In casa aveva 250 grammi ...

Maxxi - un 2018 tra identità e futuro Da Zevi a Pellegrin - Confermata Melandri - nuova sede all'Aquila : Roma - Dalla retrospettiva su Bruno Zevi nel centenario dalla nascita alle provocazioni di Allora e Calzadilla; dalle immagini di denuncia di Paolo Pellegrin all'arte nell'era dell'intelligenza artificiale con Low Form. E poi i giovani talenti del Premio Maxxi Bulgari, la collaborazione con Palazzo Barberini, il focus sull'Africa con le mostre african Metropolis e Road to justice, e la strada come laboratorio per creativi in ...

L'Aquila - elicottero del 118 precipitato : 'Oddio - sono morti tutti e sei' - le drammatiche telefonate in diretta della tragedia : L'Aquila - Ieri il sole ha voluto regalare una bella giornata. Un anno fa il meteo con nebbia e bufera in atto aveva fatto pensare al finimondo. Ieri in tanti hanno riflettuto a questo particolare ...

Neonato muore al Pronto Soccorso a L'Aquila - giallo sul trasporto d'emergenza : Dramma in Abruzzo. Un bimbo di due mesi è giunto morto in serata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila). Il Neonato era stato visitato nel distretto sanitario di...

L'Aquila - presi i 'Bonnie e Clyde' romani della truffa : incastrati dopo colpo da 140mila euro : Si sono prestenati alle Poste di Capistrello (L'Aquila) e allo sportello hanno depositato due assegni falsi, per un totale di 340mila euro. Ora, sono stati arrestati per truffa e sostituzione di ...

Coppa del Re - Montella comincia bene. Tra Aquilani e Zaza finisce 1-1 : La Coppa del Re comincia a entrare nel vivo: stasera erano in programma 4 gare d'andate degli ottavi di finale. Grande curiosità c'era per il debutto di Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia: ...

L'Aquila e l'antica tradizione agnesina : il programma del Festival "Il Pianeta Maldicenza" - Abruzzo in Video : ... è assurta a nuovo fulgore nel Festival "Il Pianeta Maldicenza", con convegni, spettacoli e premi letterari, nonché con il conferimento della Targa Socrates Parresiastes ad insigni personalità che si ...

L’Aquila e l’antica tradizione agnesina : il programma del Festival “Il Pianeta Maldicenza” : Tante le novità nel cartellone della 13^ edizione, che comincerà il 6 gennaio e andrà avanti fino al 21 A L’Aquila, con il mese di gennaio, torna Sant’Agnese, l’antica tradizione aquilana della “Maldicenza”. Per i non aquilani è necessario fare…Continua a leggere →

Autostrade - arriva la stangata di fine anno : per la Roma-L'Aquila rincaro del 13% : Rincarano come ogni anno dal 1° gennaio i pedaggi delle Autostrade italiane e per certe tratte è un vero e proprio salasso. Anche tenuto conto che l'inflazione resta sotto...

Maltempo : nevica nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25 : Si segnala neve nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25: sulla A24 nevica tra Valle del Salto (Rieti) e Colledara (Teramo), sulla A25 nevischio tra il bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona. I mezzi spazzaneve e spargisale sono al lavoro dalla notte scorsa. L'articolo Maltempo: nevica nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25 sembra essere il primo su Meteo Web.