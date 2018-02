La Silicon Valley scopre il fascino delle aziende centenarie 

Perché gli ex dipendenti della Silicon Valley sono contro la Silicon Valley : (Foto: Igor Starkov /Unsplash) Ex dipendenti di grandi aziende della Silicon Valley uniti contro la tecnologia che loro stessi hanno contribuito a creare. Il movimento di quelli che hanno smesso di credere ciecamente nella promessa di internet, e che stanno cercando di evidenziarne le storture, ora fa sul serio. Nasce il Center of Humane Technology, che prevede un’attività di lobby e una campagna pubblicitaria in 55mila scuole degli Stati ...

I globalisti non amano più internet - ora la Silicon Valley dovrà affidarsi a Trump : 'Creare Un Futuro Condiviso in un Mondo Frammentato'. Era questo il tema del World Economic Forum del 2018 a Davos, in Svizzera, appuntamento tradizionale che ogni anno raduna migliaia di finanzieri, ...

Perché nella Silicon Valley c'è tanta attesa per le prossime mosse di Telegram : ... che ormai si è consolidata dal lato degli utenti, ma che con la creazione di Gram vuole stabilire i confini di un'economia virtuale dove "i suoi utenti possono fornire una massa critica per spingere ...

Cupertino addio - ora è Pechino la nuova Silicon Valley dei talenti cinesi : La capitale è diventata la nuova meta per i giovani imprenditori cinesi di start-up tecnologiche che dopo aver studiato negli Stati Uniti scelgono di rientrare. Un fenomento così frequente da aver anche un nome: è il “reverse brain drain” ...

Silicon sex - i party erotici della Silicon Valley : Articolo estratto dal numero 2 di Vanity Fair in edicola dal 10 gennaio 2018 Circa una volta al mese, di venerdì o di sabato sera, la Technorati, un’azienda della Silicon Valley, organizza un party a base di sesso e droga. A volte il luogo è una villa stratosferica nei Pacific Heights a San Francisco; altre volte è una casa sontuosa sulle colline pedemontane di Atherton o Hillsborough. Se si tratta di occasioni speciali, gli invitati andranno a ...

Non solo 'Silicon' in Olanda nasce la Cheese Valley : Da quando, nel 1971, è stato coniato il termine Silicon Valley per indicare la forte concentrazione di aziende di computer nella contea di Santa Clara in California, molte altri distretti nel mondo hanno preso il nome di Valley . Più che con la geomorfologia, queste hanno a che fare con la creazione di santuari laici per moderni pellegrinaggi : scientifici, culturali, di benessere. C'è la ...

La polemica È scoppiata la moda del "bunga bunga" dei padroni della Silicon valley : Sono conosciuti come "e-party", perché nella Silicon valley tutto è tecnologico, e anche perché gli inviti arrivano solo ed esclusivamente tramite smartphone, tablet e pc, su email, gruppi whatsapp o ...

Il caso Silicon Valley : tra orge - droga e hi- tech Video : Le donne che cercano di andare avanti nel settore tecnologico affrontano spesso sacrifici e discriminazione di genere ma nella Silicon Valley, a quanto pare, devono anche navigare in un altro campo minato: inviti a festini esclusivi a fini sessuali, alimentati da grandi quantita' di #droga, a cui partecipano alcuni degli uomini più potenti dell'industria tecnologica. Non pensate siano eventi rari: queste feste sono eventi regolari e neanche ...

Il caso Silicon Valley : tra orge - droga e hi- tech : Le donne che cercano di andare avanti nel settore tecnologico affrontano spesso sacrifici e discriminazione di genere ma nella Silicon Valley, a quanto pare, devono anche navigare in un altro campo minato: inviti a festini esclusivi a fini sessuali, alimentati da grandi quantità di droga, a cui partecipano alcuni degli uomini più potenti dell'industria tecnologica. Non pensate siano eventi rari: queste feste sono eventi regolari e neanche tanto ...

Lo scandalo della Silicon Valley : sesso - droga e un mare di soldi : Altro che sfigati smanettoni del computer, i cervelloni della Silicon Valley che hanno fatto fortuna nel mondo digitale si divertono molto più di quanto si immagini, presi come sono in festini a base di alcol, sesso e droga. A spifferare tutti ci ha pensato la giornalista di Bloomberg tv, Emily Chan

Orge - droga e Silicon Valley. Gli 'E-party' con invito su snapchat che ricordano quelli di Playboy : ... la giornalista televisiva elenca gli elementi caratterizzanti di quella che è conosciuta come il cuore pulsante delle compagnie di tecnologia più importanti del mondo, e oggi luogo di perdizione, di ...

Orge - droga e discriminazione nei festini della Silicon Valley : È un'inchiesta che è durate due anni quella di Emily Chang, reporter di Bloomberg Tv che al termine delle sue ricerche ha ora pubblicato un libro, Brotopia: Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley, che contiene dettagli sulla vita sregolata delle "elite" della valle del tech americana, tra festini hard dove non mancano droga e donne.Sono dozzine di fonti coperte dall'anonimato quelle che hanno aiutato la ...