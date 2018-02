La sanità è un diritto di tutti No a superticket e 40 mila medici in più

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Uno dei capisaldi della proposta politica di Liberi e Uguali è ripartire dall'universalismo dei diritti fondamentali, come sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana. I Padri Costituenti non a caso si erano impegnati affinché ciascun cittadino di questo paese contribuisse in maniera equa e progressiva al buon andamento della cosa pubblica, e affinché nessuno potesse rimanere escluso dal pieno godimento dei diritti sociali e civili e, quindi, dalla cittadinanza.Ilalla salute fa parte di quei diritti universali che vogliamo a ogni modo ripristinare e tutelare, salvando il sistema sanitario pubblico da una privatizzazione strisciante dei servizi.La prossima legislatura dovrà quasi certamente trattare il tema e decidere quale strada intraprendere. Lo sa bene Confindustria, che infatti ha schierato il suo organo di stampa, Il Sole 24 Ore, che ...