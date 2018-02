La pubblicazione dell’enciclica Etsi Minime il 7 febbraio 1742

newsgo

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Il 7papa Benedetto XIV pubblicò l’enciclica, nella quale affermò l’importanza di far conoscere la dottrina cristiana ai fedeli e impartì diverse istruzioni per il suo insegnamento: “Ai Venerabili Fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi. Il Papa Benedetto XIV. Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione. Seppure non nutriamo alcun dubbio che … L'articolo Ladell’enciclicail 7sembra essere il primo su NewsGo.