Sanremo 2018 : Pagelle della prima serata : Baglioni, Hunziker, Favino (foto di Ufficio Stampa Rai) 7 a Fiorello. La carriera dello showman è salva! Il comico siciliano supera la prova dell’Ariston e, pur senza strafare, lascia un’impronta sulla prima serata del Festival. Aveva detto di aver preparato qualcosa ma non troppo e si vede, l’intervento funziona grazie allo straordinario carisma e alla spontaneità. 7 a Pierfrancesco Favino. L’attore è bravo, a tratti ...

La prima serata di Sanremo in gif : Il 68esimo Festival della canzone italiana di Sanremo con la nuova conduzione di Claudio Baglioni – affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino – parte subito carico di polemica. Laura Pausini, una dei super ospiti, è affetta da laringite e quindi non ha potuto presenziare, spostando la sua ospitata a sabato. C’è chi ipotizza sia stata una scelta ponderata e chi, come Fiorello, sia stata una sfortunata casualità. Nella serata ...

Ascolti Sanremo 2018 - prima serata del 6 febbraio. Tutti i dati : Fiorelo e Baglioni (dall'account twitter ufficiale di Sanremo) Partenza boom per il Festival di Sanremo 2018. Sono stati 11 milioni 603 mila, con uno share del 52.1%, gli spettatori che ieri hanno seguito l’esordio di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Nel dettaglio la serata ha conquistato 13.776.000 spettatori pari al 51.4%% di share nella prima parte – in onda dalle 20.43 alle 23.47 – e 6.624.000 (55.4%) ...

Sanremo record con il 52 - 1% Baglioni batte Carlo Conti Auditel - prima serata trionfale : La prima serata del festival di Sanremo è stata vista da 11 milioni 600 mila telespettatori con uno share del 52,1%. Lo scorso anno la prima serata del festival condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi era stata vista da una media di 11 milioni 374 mila spettatori con uno share medio del 50,37%. Segui su affaritaliani.it

Sanremo 2018 classifica prima serata : posizioni di artisti e canzoni : Sanremo 2018 classifica prima serata. Martedì 6 febbraio è andata in onda su Rai 1 la prima serata del 68° Festival della Canzone Italiana condotta dal trio formato dal direttore artistico Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sanremo 2018 classifica prima serata Fin dai primi minuti, la gara è entrata nel vivo con le votazioni suddivise per la prima puntata con il seguente sistema misto: ...