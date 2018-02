La piccola Bomba | UP GTI | by Volkswagen

laragnatelanews

(Di giovedì 8 febbraio 2018) La nuova up! GTI Una UP GTI perchè? in che contesto ridefinire la collocazione di unache possa far rivivere le emozioni di vetture piccole ma potenti, agili, scattose e comunque moderne e confortevoli che garantiscano un elevatissimo standard di sicurezza. Ecco la nuova up! GTI, oltre a far rivivere lo spirito e il temperamento della prima GTI della storia di Volksvagen è molto di più. Una city car da 115 CV, 200 Nm, 196 km/h e 8,8 s (0-100 km/h) che rapportata a dimensioni e peso ne fa una vera sportiva. Moderna per la moderna tecnologia TSI e la connettività intelligente. Un’auto sempre connessa grazie allo smartphone: sia per ascoltare musica sia per navigare. La up! GTI è la prima vettura della marcaa essere omologata secondo la nuova procedura di misurazione dei consumi WLTP. Dotazioni principali della nuova up! GTI: La up! GTI è dotata di un ...