Kosovo | governo in parte deluso da strategia allargamento Ue

Kosovo - premier si raddoppia lo stipendio “per comprare vestiti”. Protesta : cravatte davanti alla sede del governo : Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha deciso di raddoppia rsi lo stipendio , passando a 2.950 euro lordi, quando il salario medio nel paese è di 354 euro al mese. Il motivo? Deve comprarsi cravatte e camicie all’altezza del suo incarico e del suo ruolo. O almeno questo è quello che ha dichiarato pubblicamente. Ma la scelta del capo del governo non è piaciuta a un’organizzazione non governativa, che ha appeso centinaia di cravatte al cancello che ...

