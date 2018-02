JUVENTUS | MANDZUKIC PAZZO DI ALLEGRI Che emozione la scenografia col

JUVENTUS - Mandzukic : “Allegri tra i top d’Europa” : Mario Mandzukic è l’embela di questa Juventus che vince tutto in Italia e raggiunge grandi traguardi anche in Europa. Il merito è anche e soprattutto dell’ariete croato, arrivato dal Bayern Monaco come una statica prima punta d’area e trasformatosi in un trequartista atipico, un giocatore a tutto campo che comunque non ha perso il vizio del gol, anche se obiettivamente le reti sono molte meno rispetto al passato. Il tutto ...

JUVENTUS - Mandzukic pazzo di Allegri/ “Tra i migliori allenatori d'Europa - con lui possiamo vincere tutto” : Juventus, Mandzukic pazzo di Allegri: “Tra i migliori allenatori d'Europa, con lui possiamo vincere tutto”. L'attaccante croato parla anche del suo nuovo ruolo... Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:53:00 GMT)

JUVENTUS - parla Mandzukic : grandi elogi per Allegri. E sul ruolo… : Mario Mandzukic è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ toccando diversi temi, a cominciare dal ruolo in cui gioca ormai da un anno, ovvero largo a sinistra: “A me piace giocare largo, anche in questo modo comunque posso essere vicino alla porta. Il compito principale è fare attenzione alla fase difensiva. Allo stesso tempo è importante dare il proprio contributo in attacco”. L’attaccante croato spende poi parole ...

Serie A - JUVENTUS. Mandzukic : 'Allegri tra i migliori d'Europa - vogliamo vincere tutto' : Tuttavia, il compito principale è fare attenzione alla fase difensiva ma allo stesso tempo è importante dare il proprio contributo in attacco" ha detto il calciatore, intervistato da Sky Sport. A ...

Diretta/ Atalanta-JUVENTUS - risultato live 0-1 - streaming video e tv : Mandzukic grazia Berisha : Diretta Atalanta Juventus streaming video e tv: a Bergamo semifinale d'andata di Coppa Italia; Gasperini riuscirà a sorprendere Allegri?

DIRETTA/ Chievo-JUVENTUS (risultato live 0-0) streaming video e tv : Mandzukic calcia addosso a Sorrentino : DIRETTA Chievo Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Bentegodi di Verona, per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 21:52:00 GMT)

JUVENTUS - Mandzukic non si tocca : il bomber del popolo : TORINO - L'ultimo 'hombre del pueblo' in bianconero, per un biennio, era stato Carlitos Tevez. Nell'estate 2015 ecco il cambio della guardia con passaggio di consegne in automatico: via l'Apache e la ...

Live Cagliari-JUVENTUS - cronaca e risultato in tempo reale : anche Khedira infortunato. Al suo posto Mandzukic : A tra poco con il Live Cagliari-Juventus Notizie sul tema Cagliari-Juventus diretta TV e Live streaming gratis oggi 6 gennaio, ecco dove vedere il match Probabili formazioni Cagliari-Juventus: ...

Calciomercato JUVENTUS - maxi offerta per Mandzukic : ecco le cifre Video : Sono giorni molto caldi per il #Calciomercato della #Juventus; la sessione invernale ha infatti aperto da poco e il club bianconero è uno dei più attivi in questo momento, poiché sta cercando un centrocampista di qualita'. Nelle ultime ore, però, sono arrivate indiscrezioni anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Le ultime notizie si concentrano su Mario Mandzukic, attaccante croato che è ormai diventato uno dei perni fondamentali della ...

JUVENTUS - Allegri svela tutto : le indicazioni su Mandzukic - Buffon - Dybala e Emre Can : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Cagliari, match da non sottovalutare per il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni: “De Sciglio della partita? Non credo, insieme a Buffon e Cuadrado. In dubbio Marchisio e Sturaro. Il Cagliari? Squadra in salute, che riparte molto bene. Hanno fatto una buona gara a Bergamo. Vietato distarsi. Sarà una gara da vincere. ...

PAGELLE / JUVENTUS-Torino (2-0) : i voti della partita. La garanzia Mandzukic (Coppa Italia quarti) : PAGELLE Juventus Torino: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nel derby della Mole, giocato all'Allianz Stadium e valido per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 12:04:00 GMT)

Var in JUVENTUS-Torino / Video - fallo di Khedira nel gol di Mandzukic? Il precedente di Bergamo : VAR in Juve-Toro, polemiche sul fallo di Khedira. L'intervento del tedesco su Acquah ha portato al 2-0 di Mandzukic che ha deciso il derby della Mole in Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:19:00 GMT)

VAR IN JUVENTUS-TORINO/ Video - c’era il fallo di Khedira su Acquah sul gol di Mandzukic? : VAR in Juve-Toro, polemiche sul fallo di Khedira. L'intervento del tedesco su Acquah ha portato al 2-0 di Mandzukic che ha deciso il derby della Mole in Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 00:05:00 GMT)

LIVE JUVENTUS-Torino - Coppa Italia in DIRETTA : 2-0 - bianconeri in semifinale. Gol di Douglas Costa e Mandzukic : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a ...