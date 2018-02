Juventus | bomba clamorosa | “addio con Dybala al termine della stagione | ecco la

Indiscrezioni shock - bomba dall’Inghilterra : “è fatta per Balotelli alla Juventus ” : “ Balotelli alla Juventus, è fatta ”, clamorosa indiscrezione che arriva dall’Inghilterra e che riguarda la prossima stagione del club bianconero, SuperMario sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Nizza e potrebbe presto tornare in Italia. La bomba arriva dall’Inghilterra, secondo quanto riporta il ‘The Sun’ accordo raggiunto tra Balotelli e la Juventus a partire d alla prossima ...

Calciomercato Juventus - bomba dall’Inghilterra : “bianconeri in pole per David Luiz” : Calciomercato Juventus – Dopo il pareggio nel big match contro l’Inter, la Juventus si prepara per la 17^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri affronta il Bologna con l’intenzione di approfittare proprio del passo falso dei nerazzurri contro l’Udinese. Nel frattempo la dirigenza è attenta sul mercato, non sono da escludere movimenti importanti già dalla finestra di gennaio, in particolar ...