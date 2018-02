lasentinella.gelocal

: Città della Salute corre in soccorso di Ivrea: fino a giugno le 'presterà' pediatri e neonatologi - torinoggi : Città della Salute corre in soccorso di Ivrea: fino a giugno le 'presterà' pediatri e neonatologi -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Convenzione tra AslTo4 escienza per avere specialisti in Canavese. A luglio un concorso per