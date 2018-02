Italo va agli americani | accettata l’offerta del fondo Gip per due miliardi 

Italo passa agli americani del fondo Gip : società venduta per 2 - 5 miliardi di euro : Il consiglio di amministrazione della società ferroviaria ha accettato l’offerta del fondo Usa Global Infrastructure Partners per il 100%

Italo agli americani di Gip. Venduta per 2 miliardi : Gli azionisti di Ntv ("Italo") hanno accettato l'offerta del fondo statunitense Global Infrastructure partners III, investitore internazionale specializzato in infrastrutture che gestisce circa USD 40 miliardi per i propri investitori, per l'acquisto dell'intero capitale sociale, per un controvalore di 1,94 miliardi. Lo rende noto un comunicato che annuncia la convocazione del consiglio di amministrazione che ...

Italo passa agli americani del fondo Gip : venduta per 2 - 5 miliardi di euro : Il consiglio di amministrazione della società ferroviaria ha accettato l’offerta del fondo Usa Global Infrastructure Partners per il 100%. Decisione in tarda serata

“Italo non vada agli americani” - così lo Stato concorrente interferisce nel destino dei treni di Montezemolo & soci : Un’ingerenza inaudita. Solo così si può definire la nota congiunta con cui i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda, invitano gli azionisti della società ferroviaria privata Ntv (quella di Italo per intenderci) a rigettare la generosa offerta di un fondo statunitense e procedere con la quotazione in Borsa. Inaudita non solo perché si tratta di un’entrata a gamba tesa del governo in un processo ...

“Italo non vada agli americani” - l’inaudita ingerenza dello Stato concorrente nel destino dei treni di Montezemolo & soci : Un’ingerenza inaudita. Solo così si può definire la nota congiunta con cui i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda, invitano gli azionisti della società ferroviaria privata Ntv (quella di Italo per intenderci) a rigettare la generosa offerta di un fondo statunitense e procedere con la quotazione in Borsa. Inaudita non solo perché si tratta di un’entrata a gamba tesa del governo in un processo ...

Dagli Usa 1 - 9 miliardi per Italo : Il fondo americano Gip: entro le 17 di domani prendere o lasciare Uno scambio inatteso, e la destinazione del treno Italo non è più così certa. Anziché la Borsa, l'ultima fermata potrebbe essere negli ...

Italo SCREPANTI/ Video - "Non sporcate la cipolla tagliandovi le dita" (Masterchef Italia 7) : ITALO SCREPANTI, il 74enne pilota-playbot di Masterchef Italia 7, pront0 per la nuova puntata del programma Sky, per regalare nuove perle nel suo inconfondibile stile(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 08:24:00 GMT)