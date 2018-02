Italo | l' offerta Usa? Ancora bassa Il fondo Gip rilancia di 100 milioni

Italo avanti verso la Borsa. Offerta Usa troppo bassa : I soci di Italo vanno avanti per la loro strada verso la quotazione in Borsa. L'Offerta da 1,9 miliardi del fondo Usa Global Infrastructure Partners , Gip, non è stata respinta dal cda di ieri, che è ...

Italo - Cda aperto fino a domani per valutare maxi-offerta Usa e Borsa : Resta aperto fino a domani pomeriggio il cda straordinario convocato per valutare la proposta di Global Infrastructure Partners da 1,9 miliardi di euro. L’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina: «Cerchiamo la migliore valorizzazione possibile»...

Italo - cda rinvia valutazione su offerta fondo americano : Resta aperto fino a domani pomeriggio, 7 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione straordinario di Italo - NTV , riunitosi per valutare l'offerta ricevuta da Global Infrastructure Partners III ...

Italo - CdA rinvia valutazione su offerta GIP : Resta aperto fino a domani pomeriggio, 7 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione , CdA, straordinario di Italo - NTV , riunitosi per valutare l' offerta ricevuta da Global Infrastructure ...

Italo - con l'offerta americana ricche plusvalenze per i soci : Roma, 6 feb. , askanews, Se i soci di Italo accetteranno l'offerta vincolante del fondo americano GPI potranno incassare ricche plusvalenze. l'offerta da 1,9 miliardi di euro per il 100% di Italo è ...

Italo - con l'offerta americana ricche plusvalenze per i soci : Roma, 6 feb. , askanews, - Se i soci di Italo accetteranno l'offerta vincolante del fondo americano GPI potranno incassare ricche plusvalenze. l'offerta da 1,9 miliardi di euro per il 100% di Italo è ...

Italo a un bivio. Il CdA di NTV valuterà offerta Fondo americano alternativa all'IPO : Teleborsa, - Un Fondo americano mette sul piatto oltre 2 miliardi di dollari per Italo , il treno lanciato da NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori nel 2006, all'epoca della liberalizzazione delle ...

Italo a un bivio. Il CdA di NTV valuterà offerta Fondo americano alternativa all'IPO : Un Fondo americano mette sul piatto oltre 2 miliardi di dollari per Italo , il treno lanciato da NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori nel 2006, all'epoca della liberalizzazione delle ferrovie in Italia. ...

I fondi Usa "fanno la spesa" in Italia : maxi offerta per i treni veloci di Ntv-Italo : I treni Italiani nelle mire dei fondi Usa. Il fondo americano Global Infrastructure Partners III Funds punta ad acquistare i treni Italo. Lo rende noto la stessa Italo comunicando di aver ricevuto una offerta...

La grossa offerta per acquistare la società dei treni Italo : È arrivata da un fondo di investimenti statunitense e scadrà domani alle 17: oggi ci sarà un Cda straordinario dell'azienda per decidere cosa fare The post La grossa offerta per acquistare la società dei treni Italo appeared first on Il Post.

I fondi Usa "fanno la spesa" in Italia : maxi offerta per per i treni veloci di Ntv-Italo : I treni Italiani nelle mire dei fondi Usa. Il fondo americano Global Infrastructure Partners III Funds punta ad acquistare i treni Italo. Lo rende noto la stessa Italo comunicando di aver ricevuto una offerta...

Maxi-offerta da un fondo Usa per i treni veloci di Ntv-Italo : Un assegno da 1,9 miliardi di euro. Una valorizzazione di circa 2,4 miliardi, considerando il debito di circa 500 milioni appena rinegoziato con l'emissione di un prestito obbligazionario. Sul ...

Italo - maxi-offerta di un fondo Usa : pronti due miliardi di dollari : C'è un fondo americano di nome Global Infrastructure Partners , Gip, che gestisce 40 miliardi di dollari disposto a salire su Italo e dirottarlo temporaneamente lontano dall'orbita di Piazza Affari. ...

Italo - alla vigilia dello sbarco in Borsa per i treni di Montezemolo arriva l’offerta miliardaria del fondo Usa : Un colpo grosso come non se ne vedevano da anni. Nuovo Trasporto Viaggiatori ha ricevuto un’offerta di acquisto prima ancora di arrivare in Borsa. Il fondo americano Global Infrastructure partner, riferisce una nota della società dei treni Italo, è pronto a sBorsare 1,9 miliardi per conquistare il 100% del capitale dell’azienda concorrente delle Ferrovie dello Stato. Il gruppo americano sarebbe disponibile perfino ad accollarsi anche ...