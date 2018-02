Italo - gli americano di Gip rilanciano a 2 miliardi : Dopo oltre 5 ore, è stata sospesa la riunione del Cda di Italo . La decisione, a quanto si apprende, è legata al rilancio dell'offerta da parte del fondo Usa Global Infrastructure Partners che avrebbe ...

Italo - gli americani di Gip rilanciano a 2 miliardi : Global Infrastructure Partners , Gip, rilancia a 2 miliardi circa per il 100% di Italo. Il fondo americano, nel pomeriggio di mercoledì 7, ha dovuto alzare la posta rispetto alla proposta di 1,9 ...

“Italo non vada agli americani” - così lo Stato concorrente interferisce nel destino dei treni di Montezemolo & soci : Un’ingerenza inaudita. Solo così si può definire la nota congiunta con cui i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda, invitano gli azionisti della società ferroviaria privata Ntv (quella di Italo per intenderci) a rigettare la generosa offerta di un fondo statunitense e procedere con la quotazione in Borsa. Inaudita non solo perché si tratta di un’entrata a gamba tesa del governo in un processo ...

Gli Usa offrono 2 miliardi per Italo : Italo potrebbe cambiare direzione: dal binario di Piazza Affari agli Usa che con Trump puntano dritto sul business delle infrastrutture. Mentre il gruppo guidato da Flavio Cattaneo sta lavorando al cantiere della quotazione in Borsa, infatti, si è fatto avanti il fondo americano Global Infrastructure Partners (Gip) che gestisce 40 miliardi di dollari e che ha messo sul piatto un'offerta da 1,9 miliardi, a cui aggiungere il debito da 450 ...

Lo sciopero dei treni Italo di oggi : gli orari e i treni garantiti : Potrebbero esserci ritardi e cancellazioni tra le 10 e le 18, ma ci sono treni garantiti: le informazioni utili The post Lo sciopero dei treni Italo di oggi: gli orari e i treni garantiti appeared first on Il Post.

Lunedì sciopero 8 ore dei lavoratori Ntv - a rischio gli Italotreno : Lunedì 29 gennaio i lavoratori di Ntv saranno in sciopero dalle 10 alle 18. "Alla base della protesta - ricordano i sindacati - il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e il ...

