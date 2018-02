Italo - Calenda e Padoan soddisfatti per l'interesse del fondo USA : Su una possibile emigrazione di Italo negli Stati Uniti, il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan aveva dichiarato ieri che " non è un pezzo d'Italia che se ne va , ma un investimento estero ...

Italo-Ntv - Padoan e Calenda tifano per la quotazione in Borsa : MILANO - La notizia arriva in fondo alla nota del Ministero di Economia e Finanza: i ministri Padoan e Calenda , Tesoro e Sviluppo, si schierano a favore della quotazione in Borsa di Ntv. E lo fanno alla vigilia del consiglio di amministrazione della società che ...