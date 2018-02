Italo agli americani di Gip Venduta per 2 miliardi

Italo passa agli americani del fondo Gip : venduta per 2 - 5 miliardi di euro : Il consiglio di amministrazione della società ferroviaria ha accettato l’offerta del fondo Usa Global Infrastructure Partners per il 100%. Decisione in tarda serata

“Italo non vada agli americani” - così lo Stato concorrente interferisce nel destino dei treni di Montezemolo & soci : Un’ingerenza inaudita. Solo così si può definire la nota congiunta con cui i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda, invitano gli azionisti della società ferroviaria privata Ntv (quella di Italo per intenderci) a rigettare la generosa offerta di un fondo statunitense e procedere con la quotazione in Borsa. Inaudita non solo perché si tratta di un’entrata a gamba tesa del governo in un processo ...

Dagli Usa 1 - 9 miliardi per Italo : Il fondo americano Gip: entro le 17 di domani prendere o lasciare Uno scambio inatteso, e la destinazione del treno Italo non è più così certa. Anziché la Borsa, l'ultima fermata potrebbe essere negli ...

