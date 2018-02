' Italia ancora missione Nato in Turchia'

«Se gli Italiani avranno il coraggio di non farsi tradire ancora andiamo oltre il 3%» : ...Da qui ver- ranno immediatamente attuate riforme importantissime com l' Abolizione della Fornero Mutuo SocialeReddito Nazionale di Natalita Nazionalizzazione Autostrade Tagli dei costi della politica ...

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia : ancora neve al Nord/Ovest - forti piogge e temporali al Centro/Sud : Allerta Meteo – Una saccatura presente sul Mediterraneo occidentale determinerà ancora condizioni di maltempo sull’Italia, apportando nevicate a bassa quota sul Nord-Ovest e precipitazioni anche a carattere temporalesco al Centro-sud, con fenomeni che potranno risultare più intensi su alcune zone della Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Giornata di prevenzione dello spreco alimentare : Italiani più attenti - ma si spreca ancora troppo cibo : Oggi, come avviene ogni anno, si celebra la Giornata di prevenzione dello spreco alimentare. Si tratta di un problema che, nel corso del tempo, ha raggiunto numeri sempre più impressionanti e che viene provocato, soprattutto nei paesi più ricchi, dall’abitudine di sprecare cibo ancora buono, non solo nell’ambiente domestico, ma anche durante il processo di produzione e distribuzione, e nella ristorazione. Lo spreco alimentare ha un ...

Italia - non è (ancora) il Belpaese… Scuola - lavoro e sport : vincono i pregiudizi : Proprio in questi giorni, dati i drammatici fatti di cronaca, c’è da chiedersi se il nostro sia un Paese turbato da preconcetti, stereotipi e paura del cosiddetto diverso. Una risposta arriva da Procter & Gamble che, promotore dell’iniziativa “Grazie di cuore, Mamma”, fotografa un’Italia che, nel mondo dello sport come nella vita di tutti i giorni, non è ancora riuscita a fare i conti con i mille aspetti di questo negativo fenomeno sociale. ...

Calcio femminile - le migliori Italiane della dodicesima giornata di Serie A : Bonansea ancora tu…Glionna sempre più matura e Girelli che completezza! : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea (JUVENTUS): “ancora tu”, direbbe Lucio Battisti. Un’altra prestazione sugli scudi dell’esterno bianconero contro l’Atalanta all’Ale&Ricky di Vinovo. La marcatura e la ...

Spreco alimentare : Italiani sempre più attenti ma c'è ancora molta strada da fare : Teleborsa, - Gli italiani sono sempre più attenti a non sprecare il cibo. Quasi tre persone su quattro , 71%, hanno infatti diminuito o annullato gli sprechi alimentari nell'ultimo anno grazie ad una ...

Berlusconi : 'L'Italia ha ancora bisogno di me - la politica mi fa schifo - ma si deve votare' : Io per la politica ho sempre provato uno schifo totale ma ci si deve interessare quindi dico a chi vota M5s di considerare che votandoli cadrebbero in un errore più grande di restare a casa e non ...

Italia : Macerata il giorno dopo - una città ancora sotto choc : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2018 : Italia ancora sul podio - ma il Luxardo è coreano : La squadra Italiana di sciabola maschile sale ancora sul podio in Coppa del Mondo. Gli azzurri conquistano il secondo posto nella 61esima edizione del Trofeo Luxardo a Padova. Il quartetto composto da Aldo Montano, Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè si è arreso solamente in finale alla Corea del Sud, che si è imposta nell’ultimo atto per 45-33. Si conferma dunque la striscia di piazzamento sul podio consecutivi per l’Italia, ...

Coppa Davis 2018 / Giappone Italia - 1-3 - : Fognini rimonta ancora e ci regala i quarti! - tennis - : Diretta Coppa Davis 2018, Giappone Italia: risultato finale 1-3. Altra rimonta di Fabio Fognini che supera Yuichi Sugita e ci porta ai quarti.

Luigi Di Maio fuori controllo - si smentisce ancora : 'Mai alleanze coi partiti che hanno rovinato l'Italia' : Ufficiale: Luigi Di Maio ha poche idee e molto, molto confuse. Dopo aver affermato agli investitori della City di Londra di essere pronto alle larghe intese , poi le fiacche smentite di rito, ...

Don Backy/ “L’immensità” di un grande artista che sogna ancora e si rimette in gioco (Sabato Italiano) : Don Backy, il popolare cantante ospite oggi a Sabato Italiano: la sua straordinaria carriera, i successi e la voglia di rimettersi nuovamente in gioco a 78 anni.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:00:00 GMT)