Isle of Dogs | una clip dal nuovo film di Wes Anderson

: Non vedo l'ora. La prima clip del film di Wes Anderson 'Isle of dogs' . Lo amo gia - sotises : Non vedo l'ora. La prima clip del film di Wes Anderson 'Isle of dogs' . Lo amo gia - blogstreetnews : [Fonte: movieplayer_it film] Isle of Dogs: i cani in lotta nella prima clip del film di Anderson -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Dopo il suo Fantastic Mr Fox, Westorna a cimentarsi con l’animazione in stop motion nella prossima pellicola,of, che aprirà la nuova edizione del Festival di Berlino il prossimo 15 febbraio e che sarà poi distribuito nelle sale americane da marzo. Noi in Italia dovremo invece aspettare fino a maggio ma per ingannare l’attesa ecco una piccolaesclusiva proposta da Vulture, che ci cala nell’atmosfera distopica ma anche ironica del. Nella città fittizia di Megasaki, in Giappone, una misteriosa influenza canina ha costretto le autorità a confinare tutti i cani in quarantena su un’isola-discarica. Proprio qui vediamo che due gruppi di cani randagi, uno dei quali guidato da Rex, a cui dà la voce Edward Norton, si scontrano violentemente per accaparrarsi un sacco pieno di cibo avariato. Il tutto finirà con un orecchio staccato alla Mike ...