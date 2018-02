Intervista – Mirkoeilcane | «Partecipo a Sanremo per raccontare in musica una storia vera

domanipress

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Un universole fatto di storie vere e di contenuti di spessore quello di, al secolo Mirko Mancini, cantautore romano classe ’86 quest’anno in gara per la 68° edizione del Festival dinella categoria “Nuove Proposte” con un brano desueto rispetto ai canoni festivalieri dalle alte qualitàl-letterarie intitolato “Stiamo tutti bene” prodotto da Steve Lyon (già produttore di Paul McCartney, Depeche Mode, The Cure) che anticipa il secondo album di inediti intitolato “Secondo me”.canta, con tono narrante, il racconto tratto da unadi un bambino che attraversa il mare clandestinamente e che vede scorrere gli eventi davanti a sé con lo sguardo di chi non ha abbastanza strumenti per capire ma inizia a comprendere la drammatica realtà che gli si svela davanti. Ancor prima di essere presentato sul palco ...