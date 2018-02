Infortunio Praet | importanti novità sulle sue condizioni | il comunicato della Samp

Infortunio Praet : il comunicato della Sampdoria - brutte notizie per Giampaolo : Infortunio Praet – “Nel corso della mattinata Dennis Praet, accompagnato dal dottor Amedeo Baldari, è stato intanto sottoposto a controlli strumentali presso il Laboratorio Albaro e la Clinica Montallegro. Gli esami hanno confermato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra accusata nel secondo tempo della partita con la Roma. Il belga ha già avviato l’iter fisioterapico al termine del quale, dopo nuovo ...

Sampdoria - l’Infortunio di Praet “accelera” il mercato : Osti a colloquio con Bessa! : In casa Sampdoria sale l’ansia per Praet dopo la gara di ieri contro la Roma. L’infortunio occorso al centrocampista potrebbe essere più grave del previsto e dunque il ds doriano Osti si sta muovendo per acquistare un valido sOstituto per sopperire all’assenza del belga in vista delle prossime gare, considerando anche la possibile partenza di Alvarez. Secondo quanto rivelato da gianlucadimarzio.com infatti la Sampdoria sarebbe ...

Infortunio Praet - il problema è grave : le ultime novità : Infortunio Praet – Nella serata di ieri la Sampdoria ha pareggiato a Marassi contro la Roma dell’ex Schick. Il tecnico Giampaolo ha potuto trarre buone indicazioni in vista delle prossime uscite, ma ha ricevuto anche pessime notizie in merito agli infortunati doriani. In un primo momento ad uscire dal campo acciaccato è stato Quagliarella, ma per il centravanti non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Molto più complessa la ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : 'Infortunio Praet? Cosa seria' : GENOVA - 'Peccato il gol alla fine, ma abbiamo fatto una partita di grandi contenuti. Potevamo fare meglio, abbiamo pagato in quell'occasione, ma non toglie nulla allo spessore dimostrato '. Così, a ...