Infortunio Icardi | gli ultimi importanti aggiornamenti sull’attaccante dell’Inter

(Di mercoledì 7 febbraio 2018)– L’Inter non sta attraversando un buon momento, dopo una prima parte di stagione veramente importante la squadra di Luciano Spalletti è in piena crisi e non riesce a tornare al successo, in particolar modo nell’ultimo match deludente pareggio casalingo contro il Crotone. Adesso una’altra partita davanti al pubblico amico contro il Bologna, l’allenatore nerazzurro potrà contare nuovamente su Mauro. L’attaccante aveva accusato un problema in allenamento ed è rimasto fuori nella gara contro i calabresi, l’argentino si è allenato ancora a parte ma è pronto a recuperare per la gara contro gli uomini di Donadoni.partirà dal primo minuto. LEGGI ANCHE –> Inter, arrivano ulteriori conferme: Spalletti testa il cambio di modulo, due i “sacrificati” eccellenti! L'articolo, gli...