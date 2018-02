Incontro segreto a Verona tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini

L'Incontro segreto di Elisabetta Gregoraci : Elisabetta Gregoraci è stata sorpresa dai paparazzi di Chi. L'ex moglie di Flavio Briatore infatti è stata fotografata mentre sale sull'auto di Bettuzzi, l'imprenditore con cui pare sia nato un flirt. La showgirl calabrese si è coperta il volto ma le immagini parlano chiaro. Non è la prima volta che la Gregoraci viene immortalata in alcuni scatti in compagnia dell'imprenditore di Parma. Solo qualche giorno fa era apparsa per ...

Anticipazioni Il Segreto : JULIETA e SAUL - primo Incontro tra i nuovi protagonisti! : Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani de Il Segreto dovranno familiarizzare con la nuova coppia protagonista della telenovela formata da SAUL Ortega (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan): quest’ultima, come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post, salverà la vita della piccola Juanita Ortuño (Chloe Lazaro) e da allora entrerà nelle grazie di Nicolas (Alejandro Siguenza) e di tutti i membri del clan ...

Incontro segreto tra la moglie di Bossetti e Antonio Di Pietro? Video : Marita Comi, consorte di Massimo Bossetti, ritenuto colpevole e condannato al carcere a vita in primo grado ed in appello per l'omicidio di Yara Gambirasio insieme al fratello e alla cognata, avrebbe incontrato l'ex magistrato e leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro [Video] presso la sua residenza a Curno, nel bergamasco. La notizia del presunto Incontro è stata riportata dal settimanale Oggi. Bossetti si trova in carcere dal 14 Giugno ...