' Il Volo che cantano Sergio Endrigo Come mettere Salvini a leggere Martin Luther King'

Perché diaVolo Sting canta con Shaggy stasera a Sanremo : Uno degli artisti più famosi della storia del rock ha fatto un disco insieme a “quello di Bombastic”, e stasera cantano “Don't Make Me Wait” The post Perché diavolo Sting canta con Shaggy stasera a Sanremo appeared first on Il Post.

“Quarto figlio”. Regina di Sanremo - Michelle Hunziker nasconde un dolce “segreto” e lo svelerà sul palco dell’Ariston? Il gossip è incontenibile e lei non può che ammettere tutto. Ma è faVoloso… : Non c’è dubbio: è senza dubbio lei, Michelle Hunziker, la donna del momento. Dopo la prima serata del Festival di Sanremo, la conduttrice svizzera ha confermato il suo talento e la sua bravura nel presentare. Ha tenuto testa egregiamente ed è risultata spontanea. Vestita divinamente Armani Privè, la Hunziker è piaciuta e si è mossa con disinvoltura sul palco dell’Ariston. Diciamolo: la Hunziker è una che ce l’ha nel sangue. E si vede. Il merito ...

Ape Volontaria - a che punto siamo? Le ultime novità : Piccolo passo in avanti verso il via libera dell’Ape volontaria. L’Abi, l’associazione bancaria italiana, ha comunicato all’Inps e ai ministeri il tasso di partenza per il primo bimestre relativo all’anticipo pensionistico volontario: Tan del 2,8% – 2,9%, Taeg tra il 5,89% e il 6,23% che al netto del credito fiscale diventa tra il 3,3% e il 3,4%. Come funziona il finanziamento per l’Ape volontaria Nella ...

Intervista di Emma Fenu a Roberto Ottonelli : autore de Il DiaVolo dentro - la vera natura delle sette sataniche : “Il Diavolo dentro” è un romanzo edito da Delos Editore nel 2017, nel quale si narra la vicenda di due ragazzini coinvolti in una setta satanica. Viene affrontato un tema forte e attuale, ben noto alla cronaca nera, eppure dai più sconosciuto nella vera natura. L’inferno non è solo fuori. Non è solo una voragine […]

“Francesco Monte se n’è andato”. Isola dei Famosi - esplode la bomba. Secondo indiscrezioni (autorevoli) - l’ex di Chechu - infuriato - avrebbe preso spontaneamente la decisione e sarebbe già in Volo. Ma c’è anche altro che farà disperare il pubblico… : “Francesco Monte è già in volo verso l’Italia. Il concorrente tarantino del reality show di Canale 5 ha clamorosamente abbandonato l’Isola dei Famosi nella giornata di ieri. Il motivo ça va sans dire sarebbero le dichiarazioni di Eva Henger sulla droga portata all’Isola” scrive Davide Maggio sul suo sito. E continua: “La cosa surreale è che nonostante Monte abbia salutato le acque honduregne oltre 24 ore fa l’azienda di Cologno ha pensato bene ...

Francesco dona a Erdogan una medaglia che raffigura un diaVolo ucciso da un angelo : Un medaglione che raffigura 'un angelo della pace che strozza il demone della guerra, simbolo di un mondo basato sulla pace e la giustizia'. La pace è un terreno sul quale si è soffermato Bergoglio, ...

Snowboardcross - SCATENATA! Michela Moioli firma la doppietta - vittoria show a Feldberg : che Volo verso le Olimpiadi : Quarta affermazione stagionale, la seconda consecutiva sulle nevi tedesche di Feldberg, per la nostra Michela Moioli, che trionfa ancora in Coppa del Mondo di Snowboardcross ed allunga in vetta alla classifica: ancora una volta l’azzurra, che ora punta al bersaglio grosso a PyeongChang, evita il gioco di squadra francese e beffa le tre transalpine in finale con lei. Charlotte Bankes è seconda, Chloe Trespeuch chiude il podio, ai cui piedi ...

Sanremo 2018 : al ‘Baglioni & Friends’ anche Il Volo - Piero Pelù e Gino Paoli con Danilo Rea : Il Volo, Claudio Baglioni Baglioni & Friends. Alla lunga lista degli ospiti italiani attesi al Festival di Sanremo 2018 si aggiungono nuovi nomi. E’ di queste ore, infatti, la notizia che all’Ariston arriveranno anche i ragazzi de Il Volo – già vincitori della kermesse 2015 – e Piero Pelù. Tutti amici del direttore artistico della manifestazione, col quale peraltro condividono l’appartenenza alla società di ...

Slittino - Nagler/Malleier Campioni del Mondo juniores! Italia in trionfo ad Altenberg - che Volo verso le Olimpiadi : Ivan Nagler e Fabian Malleier si sono laureati Campioni del Mondo juniores di Slittino. I due giovani azzurri, prossimi alla partenza per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, hanno dominato la rassegna iridata di categoria che si è svolta ad Altenberg (Germania). Il doppio tricolore si è imposto con il tempo di 1:21.285 rifilando 215 millesimi di distacco ai tedeschi Orlamuender/Gubitz e addirittura 0.394 ai russi ...

