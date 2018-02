Il valore delle 30 squadre Nba | tutte le franchigie valgono oltre un miliardo di dollari

Il valore delle case italiane è cresciuto del 76% in 15 anni : Gli italiani credono nel mattone. Questa costante dell'economia italiana trova conferma ancora una volta in uno studio dell'Istat, secondo il quale in quindici anni , dal 2001 al 2016, il valore delle case , lo «stock abitativo», è cresciuto del 76%, ...

Continua il crollo delle criptovalute : Bitcoin ha perso metà del valore in 30 giorni : È stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire , in occasione del suo discorso alle forze economiche, ai funzionari e alla stampa, ad annunciare martedì 16 di aver preso la decisione di istituire ...

Natale - quando la beneficenza è il valore aggiunto dei regali : le proposte delle ong : A Natale, si sa, la propensione agli acquisti aumenta. Tanto. Così come cresce anche la voglia di fare del bene agli altri. Stando alla ricerca Global trends in giving report 2017, condotta online su 4.084 persone in 94 paesi, in questo periodo dell’anno il 61% dei donatori è più propenso a fare delle offerte. Ma con l’arrivo del web la scelta non si limita più al 5×1000 o al sostegno di un progetto o di una causa. Moltissime ...