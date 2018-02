Il valore del lavoro in carcere

Borsa Italiana - in forte rialzo il contro valore degli scambi del 6/02/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana , risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 5,42 miliardi di euro, con un incremento del 61,68%, rispetto ai ...

Borsa Italiana - in crescita il contro valore degli scambi del 5/02/2018 : Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,35 miliardi di euro, in rialzo del 9,21% rispetto ai precedenti 3,07 ...

Borsa - in calo il contro valore degli scambi del 2/02/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,07 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,2 miliardi della vigilia. I contratti si sono ...

Il valore delle case italiane è cresciuto del 76% in 15 anni : Gli italiani credono nel mattone. Questa costante dell'economia italiana trova conferma ancora una volta in uno studio dell'Istat, secondo il quale in quindici anni, dal 2001 al 2016, il valore delle case, lo «stock abitativo», è cresciuto del 76%, ...