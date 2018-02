Il successore del Galaxy S9 potrebbe non chiamarsi S10

“Stop! Ora tocca a te”. Colpo di scena a La prova del cuoco. Antonella se ne va. A dare l’annuncio in diretta è stata la stessa Clerici che ha presentato il suo successore spiegandone i motivi. Vi piace? : Cambio al timone de La prova del cuoco. Almeno per un giorno a settimana. Sì perché da venerdì 16 Antonella Clerici, storica padrona di casa, traslocherà altrove. A darne l’annuncio è stata lei. La bionda presentatrice infatti è stata chiamata a condurre la prima edizione di Sanremo Youn, il nuovo programma che vedrà come protagonisti i millennials, ossia giovani cantanti che abbiano compiuto 14 anni, e che andrà in onda per cinque ...

Elezioni Figc - corsa a 3 per il successore di Tavecchio : candidati Tommasi - Sibilia e Gravina. E l’ombra della politica sul voto : La corsa è ufficialmente iniziata: due settimane di lotta senza esclusione di colpi, tra manovre ed alleanze. Una gara a chi la spara più grossa e a chi promette di più. Non sono le Elezioni Politiche, solo quelle della Figc: il 29 gennaio il calcio italiano dovrà scegliere il successore di Carlo Tavecchio, l’uomo a cui affidare il compito della ricostruzione dopo lo storico flop della mancata qualificazione ai mondiali. Nessuna rivoluzione, ...

PowerWatch X : al CES 2018 il successore dello smartwatch che funziona col calore umano : Al CES 2018 Matrix ha presentato PowerWatch X, la nuova generazione dello smartwatch che si ricarica con il calore del corpo umano. L'articolo PowerWatch X: al CES 2018 il successore dello smartwatch che funziona col calore umano è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco le presunte feature del possibile successore di Sony Xperia XZ1 : Il Sony H8216 perdere il successore del Sony Xperia XZ1, così come sembrano suggerire quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche L'articolo Ecco le presunte feature del possibile successore di Sony Xperia XZ1 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Video e testo di Orgasmo di Calcutta - il nuovo singolo 'aperitivo del disco' successore di Mainstream : ... date e prezzi dei biglietti in prevendita Thegiornalisti a Radio Italia Live il 29 novembre: come seguire il concerto in TV, radio e streaming Ecco Video e testo di Orgasmo di Calcutta, brano che il ...

Video e testo di Orgasmo di Calcutta - il nuovo singolo “aperitivo del disco” successore di Mainstream : Ha appena debuttato ed ha subito richiamato a raccolta gli addicted di Mainstream in attesa di materiale inedito: Orgasmo di Calcutta segna il ritorno di Edoardo d'Erme a due anni dall'incredibile successo dell'album che lo ha collocato tra i fenomeni più popolari della scena indie-pop italiana, la stessa che ha visto emergere negli ultimi anni TheGiornalisti, Coez ed altri nomi transitati dal panorama indipendente a quello, appunto, ...