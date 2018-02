Il siparietto del tacco che si incastra della Hunziker è copiato o ispirato? a quello

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Avete presente il momento in cui a Michellesi èto il? E in suo soccorso sono arrivati gattonando Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino?originale, direte voi. E invece non proprio. Non è sfuggito, infatti, agli utenti più attenti che lo stesso sketch era stato fatto nel 1971 da Shirley Bassey, cantante degli anni 60-70, durante una sua esibizione.Come riporta Rolling Stone, l'artista scende le scale e mentre si esibisce ha lo stesso contrattempo. Un vero plagio, non dichiarato. Poco male, in effetti. Ma magari una citazione non avrebbe fatto male, dal momento che si riserva molto attenzione all'originalità delle canzoni in gara, anche lo spettacolo deve fare la sua parte.