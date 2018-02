Il Segreto Anticipazioni 7 febbraio 2018 | Aquilino Benegas a Los Manantiales

IL Segreto/ Severo tende una trappola a Donna Francisca? (Anticipazioni pomeridiane 7 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata pomeridiana 7 febbraio: Severo è furioso con Donna Francisca e pretende la restituzione delle sue terre. Pensa quindi di tenderle una trappola...(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Gonzalo e Maria muoiono al Segreto? Anticipazioni spagnole sulla tragedia di Cuba : Gonzalo e Maria muoiono al Segreto? Si ritorna a parlare di loro, dopo aver visto in una breve parentesi Maria Castañeda, ritornata a Puente Viejo per regolare i conti col suo padre biologico Severiano e offrire di nuovo serenità ai suoi genitori; dopodiché, in fretta e furia, senza correre il rischio di dare troppo nell'occhio (e sapete bene che Francisca ha occhi e orecchie ovunque!), si è ricongiunta a Gonzalo, a sua figlia Esperanza ...

Il Segreto Anticipazioni - Mariana non è morta? Puntata 1750 Video : Mariana non è morta? Le anticipazioni de #Il Segreto di Puente Viejo riaprono il caso e, data la fantasia dell'autrice Aurora Guerra, niente accade mai per caso. Nella Puntata 1750 infatti, Nicolas ricevera' una notizia che lo fara' alquanto preoccupare, oltre ad essere costretto a riaprire una ferita ancora dolorante. Sembra infatti che l'omicida della Castaneda nasconda qualcosa e che, probabilmente, sappia più di quanto gia' confessato tempo ...

Il Segreto mercoledì 7 febbraio : anticipazioni prima serata : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: anticipazioni puntata serale di oggi 7 febbraio Mauricio si dispera, perche' ...

Mr Robot 3/ Al via la serie con Rami Malek. Anticipazioni del 7 febbraio : il Segreto di Angela : Mr Robot 3, Anticipazioni del 7 febbraio 2018, in prima Tv assoluta su Premium Stories. Darlene cerca di carpire informazioni ad Elliot, che sceglie invece di rimediare agli errori. (Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:20:00 GMT)

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 12 al 16 febbraio 2018 : Eccoci puntuali con le anticipazioni settimanali de Il Segreto. In questo articolo ci riferiamo alle puntate che verranno trasmesse da lunedì 12 febbraio 2018 a venerdì 16 febbraio 2018. Belen sarà rintracciata da Nicolas, che la porterà da Camila. Quale reazione avrà Hernando quando troverà la piccola alla tenuta? anticipazioni il Segreto: Belen arriva a Puente Viejo Siamo al corrente della grande ansia provocata da Lucia a Camila, che non ha ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 12-16 febbraio 2018 : Cristobal latitante! Severo aggredisce Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 febbraio a venerdì 16 febbraio 2018: Severo aggredisce la Montenegro! Cristobal scappa! L’arrivo di Belen! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal evade dalla prigionia di Francisca! Severo aggredisce la nobildonna! Emilia scopre che Matias e Beatriz sono amanti! Fe, esasperata da Nazaria, si prepara ad affrontarla! Hernando accoglie Belen freddamente! Disperazione, scoperte ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 7 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 7 febbraio 2018: puntata pomeridiana – Severo parla chiaro e dice a Francisca che rivuole subito le sue terre. Hernando incontra intanto il nuovo impresario, Aquilino Benegas, il quale spiega che bisogna modificare l’intera strategia di vendita. puntata in prima serata – Mauricio è disperato: sta per arrivare sua moglie a Puente Viejo e non sa cosa attendersi. Quando poi arriva, ...

Il Segreto Anticipazioni 6 febbraio 2018 : Mauricio mantiene segreti i progetti di Francisca : Parlando con Alfonso e Don Berengario, il capomastro non rivela le reali intenzioni della Montenegro.

Il Segreto Anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : il destino di Julieta e Severo : Cosa ci rivelano le anticipazioni spagnole dell'ottava stagione del Segreto? Severo Santacruz rischierà grosso: verrà accusato di aver ucciso Venancia e si ritroverà dinanzi a un giudice. Ci saranno diverse prove contro di lui e Francisca Montenegro non si metterà di certo da parte: farà in modo che il suo nemico finisca dietro le sbarre perché non dimentica quello che ha dovuto passare per colpa sua. Dopo la morte di Candela, Francisca non è ...

Anticipazioni Il Segreto : MARCELA lascia MATIAS : Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Il Segreto, sono in arrivo delle grandi preoccupazioni per la giovane MARCELA Del Molino (Paula Ballesteros): come abbiamo infatti segnalato nei nostri precedenti post, la ragazza rischierà di perdere il bambino che aspetta da MATIAS Castañeda (Ivan Montes) a seguito di un brutto incidente; questo sarà soltanto l’inizio di una serie di problemi… Stando a quanto segnalano le ...

IL Segreto/ Aquilino corteggia Beatriz : le farà dimenticare Matias? (Anticipazioni 6 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 6 febbraio: Aquilino continua a corteggiare Beatriz, proprio mentre lei sembra finalmente pronta a dimenticare Matias.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 09:37:00 GMT)

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 16 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2018: Belen è in paese con una vicina e Nicolas si offre di andare a cercarla. Cristobal comincia a riprendersi. Firma i documenti che gli dà Francisca, ma sospetta qualcosa. Neanche Severo è tranquillo, perché le ricerche che ha fatto con Carmelo sembrano indicare che Francisca sta cercando di ingannarli e Adela lo conferma. Matias e Beatriz sistemano il loro nido ...