Il primo britannico aveva occhi blu e pelle scura

Il primo ministro britannico Theresa May farà un rimpasto di governo che riguarderà un quarto dei ministri : Il primo ministro britannico Theresa May ha deciso di rimuovere o di cambiare di posto a un quarto dei suoi ministri in quello che sarà il più grande rimpasto di governo da quando è diventata primo ministro nell’estate del 2016. The post Il primo ministro britannico Theresa May farà un rimpasto di governo che riguarderà un quarto dei ministri appeared first on Il Post.