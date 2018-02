Il prete espulso dalla Chiesa per pedofilia | ucciso in Colombia

Blastingnews

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Dino Cinel era originario di Rossano, nel Veneto, da cui da tempo si era allontanato per compiere la sua missione altrove. Aveva alle spalle una grande carriera come sacerdote. Insegnò negli Stati Uniti, a New York e a San Francisco, e raggiunse una certa notorieta' nel 1984, dopo la pubblicazione del suo libro Dall'Italia a San Francisco, che gli valse il premio Merle Curti Social History Award. Tenne tutto sotto controllo fino agli anni novanta Negli anni novanta, però, il suo nome venne associato a fatti gravi, quelli che, in questi ultimi anni, sono spesso agli onori delle cronache. Nella sua parrocchia di Santa Rita a New Orleans, negli Stati Uniti, venne rinvenuto del materiale pedopornografico, riconducibile a lui. Per questo la #Cattolica, coinvolta nello scandalo, dopo un processo che segnò la sua fine nel mondo del sacerdozio, lo espulse. Dove andare per ...