Il nuovo album di Selena Gomez non uscirà a breve | “Ci vorranno 10 anni? Non mi

Il Guardiano Del Faro nuovo singolo di Martix estratto dall’ album Tutte Le Strade Portano Al Mare : ALL MUSIC NEWS Il Guardiano Del Faro nuovo singolo di Martix estratto dall’ album Tutte Le Strade Portano Al Mare “Il Guardiano del Faro” è una tipica canzone cantautorale italiana, la storia di un Guardiano del Faro solitario, introspettivo, poetico, la descrizione di un Mare che la gente di città spesso non conosce, nel testo non potevano mancare tematiche molto attuali come il senso critico nei confronti dell’opera umana ...

A Perfect Circle : il nuovo album 'Eat the Elephant' esce il 20 aprile - TRACKLIST / ASCOLTA : Il disco è stato anticipato dai teaser dei brani "Disillusioned" e "The Doomed" , ai quali - nelle ultime ore - si è aggiunta la canzone "TalkTalk", resa disponibile in streaming gratuito in versione ...

Wrongonyou : nuovo album e tour in arrivo : Il nuovo singolo 'Prove It' del cantautore romano Wrongonyou, disponibile sulle principali piattaforme streaming e in digital download, sta già ricevendo ottimi risconti e facendo crescere l'attesa ...

FRANZ FERDINAND/ La band pronta con il nuovo album “Always Ascending” (Che tempo che fa) : Sta per uscire il nuovo disco dei FRANZ FERDINAND, dal titolo “Always Ascending”. La band scozzese sarà ospite questa sera di Che tempo che fa, con la sua nuova formazione(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 07:48:00 GMT)

Lorenzo Fragola : è uscito il video di 'Bengala' - title track del nuovo album : Qualche settimana dopo l'uscita della canzone in streaming, Lorenzo Fragola ha pubblicato il videoclip di "Bengala". Il brano dà il titolo al prossimo album di inediti di Lorenzo, in uscita il 6 aprile , ed è stato scelto come anticipazione di ...

MadMan - è uscito il nuovo album 'Back Home' : tutte le date dell'instore tour : Venerdì 2 febbraio è uscito "Back Home" , il nuovo album di inediti di MadMan . Tra le canzoni contenute nel disco c'è anche "Centro", ultimo singolo di MadMan con Coez. Oltre 400K streaming in 24h 🎯🎯🎯 Back Home fuori il 2 Febbraio. Un post condiviso da , @sickMadMan, in data: Gen 27, 2018 at 4:41 PST Dai un'occhiata alla tracklist di "Back Home": 1. ...

Audio e testo di Molto più di un film - il nuovo singolo di Federica Carta anticipa l’album in uscita in primavera : Arriva oggi venerdì 2 febbraio in radio Molto più di un film, il nuovo singolo di Federica Carta che anticipa un nuovo progetto discografico e il tour in primavera. Molto più di un film, infatti, è il singolo promozionale in vista dell'uscita di un nuovo album di inediti, a seguito dell'EP di debutto Federica, rilasciato nei mesi scorsi dopo l'avventura nel talent di Amici. Il nuovo singolo di Federica Carta Molto più di un film è una ...

La dedica alla moglie e al figlio nel nuovo album di Justin Timberlake : audio e tracklist di Man of the Woods : Man of the Woods è il nuovo album di Justin Timberlake, rilasciato venerdì 2 febbraio in tutto il mondo. Il nuovo lavoro discografico segna il grande ritorno della popstar, dopo il grande successo mondiale di The 20/20 Experience. Il nuovo album di Justin Timberlake è disponibile da oggi in versione fisica e in digital download, oltre che per l'ascolto in streaming. L'album è stato annunciato ad inizio mese ed anticipato nel corso delle ...

Annalisa ha svelato la tracklist del nuovo album “Bye Bye” : Annalisa ha svelato i titoli delle canzoni che formeranno il suo nuovo album di inediti intitolato “Bye Bye”, in uscita il 16 febbraio. [arc id=”8e149808-ba78-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il disco conterrà 13 brani, tra cui anche “Il mondo prima di te”, con il quale Annalisa gareggerà a Sanremo 2018. Il singolo sarà disponibile dal 9 febbraio. Qui di seguito trovi la tracklist di “Bye Bye”: 1. Bye ...

Svelata la tracklist di Bye Bye di Annalisa - il nuovo album presentato a Sanremo con Il mondo prima di te : Bye Bye di Annalisa è il nuovo album in uscita nei negozi fisici e in digitale il prossimo 16 febbraio per Warner Music. La cantante di Savona, infatti, pubblicherà il nuovo lavoro discografico a seguito del Festival di Sanremo. Annalisa è in gara tra i Big di Sanremo 2018 con il brano Il mondo prima di te, scritto dalla stessa cantante insieme a Davide Simonetta e Alessandro Raina. La canzone sanremese è il singolo che anticiperà il nuovo ...

mariaFausta presenta 'Look over' - il primo singolo del nuovo album 'Million Face' : Da pochi giorni in radio, nei digital stores e sulle piattaforme di streaming, il brano " Look Over " primo singolo estratto dall'album " Million Faces " di mariaFausta, una dichiarazione d'amore nei confronti della bellezza. "Viviamo in un mondo fatto di falsi miti e ...

Emma Marrone : le citazioni più belle delle canzoni del nuovo album “Essere qui” : Venerdì 26 gennaio è uscito “Essere qui”, il nuovo album di inediti di Emma. Un progetto molto importante per lei: tutte le 11 canzoni del disco parlano di come sia cambiata in questi anni e di come abbia raggiunto finalmente la libertà artistica e personale. Ti stringo forte tra le mani e sono tanto tanto felice .. ora lo so …. sono pronta a lasciarti andare .. buon viaggio piccolo pezzo di vita. #esserequi #26012018 Un ...