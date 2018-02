Il mito Franca Leosini a Sanremo interroga Claudio Baglioni in stile Storie Maledette con

optimaitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2018) "Faremo una cosa della quale mi vergogno e della quale lei è complice": cosìaveva annunciato l'incursione di2018, sul palco della seconda serata di mercoledì 7 febbraio.Di solito estremamente riservata e abituata a declinare gli inviti in programmi di intrattenimento, la giornalista napoletana conduttrice delle sue affascinantisu Rai3 ha accettato l'invito dia portare un po' della sua maestria sul palco.Regina della cronaca nera trattata con estrema attenzione, cura dei dettagli e studio delle carte processuali (al punto che ogni puntata richiede mesi di preparazione),non è solo una giornalista tra le più autorevoli in Italia e protagonista di pagine memorabili con le sue interviste. Negli anni è diventata anche un'icona pop, un punto di riferimento per la comunità LGBT, una donna amata da ...