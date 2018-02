Il Festival di Baglioni batte Conti | ma ieri c' era Fiorello Come andrà ora?

Sanremo 2018 - Baglioni e il suo Festival infinito : sforare oltre l’una è mancanza di rispetto nei confronti di pubblico - cantanti - addetti ai lavori : Quando c’era lui i treni arrivavano in orario. Lui, l’Abbronzato. Carlo Conti giurava: “Stasera finiamo a mezzanotte e dieci”, e potevi regolarci l’orologio. Piacesse o meno la sua conduzione, macinava la scaletta come un metronomo e capitava che dopo ore di diretta mandasse i titoli di coda anche con qualche minuto di anticipo. Prima del triennio dell’Abbronzato, Fazio sbrodolava fino alle ore piccole, e ieri Baglioni ha sciaguratamente sforato ...

“Chiedo scusa”. Baglioni - che passo falso : fa arrabbiare persino loro. Sanremo : dopo le polemiche nate a seguito della prima puntata del Festival - il direttore artistico si cosparge il capo di ceneri. Accetteranno le sue scuse? : Un boom di ascolti, per un Festival partito meglio delle più rosee aspettative. E come al solito ad accompagnarlo ecco le prime polemiche, immancabili a ogni edizione della kermesse musicale più famosa del Bel Paese. Di mezzo stavolta c’è l’Associazione nazionale alpini che, senza mezzi termini, si è scagliata contro il direttore artistico di Sanremo Claudio Baglioni, reo di aver detto nella conferenza stampa di presentazione: ...

Sanremo 2018 - buona la prima per Baglioni e il suo Festival "popolar nazionale" : L'atmosfera dopo l'esordio della prima serata di Sanremo 2018 non poteva essere più rilassata...

Festival di Sanremo 2018 - la gaffe di James Taylor : «Baglioni chi?» : La gaffe si consuma alla fine della conferenza stampa della seconda puntata di Sanremo. Protagonista: James Taylor, leggenda della musica americana, super ospite internazionale della seconda serata del Festival. L’innesco è una domanda, in teoria facile facile, dei giornalisti: «Che cosa pensa di Claudio Baglioni?». Taylor tentenna, borbotta un «well…», prende tempo ribattendo con un’altra domanda: «Quando canta ...

Sanremo 2018 : l’intruso - il plagio - gli ascolti. Baglioni : «Il Festival non è un presepe» : «Una grande opera d’arte». Forte degli ottimi risultati della prima sera, il direttore di Raiuno Angelo Teodoli celebra così l’esordio del primo festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. Un festival «della canzone», si era promesso. E così difatti è stato. Pochi fronzoli, niente Hollywood, una eccezione sola di comicità (Fiorello), tanta musica, canzoni, artisti. Non era scontato che uno spettacolo così tenesse incollati allo ...

SANREMO 2018 - IL Festival DI BAGLIONI/ News live : Fiorello porta al 52% - caso Meta-Moro e ritorno di Vecchioni : SANREMO 2018, News live: ascolti boom con il 52,1% di share batte la prima serata di Conti-De Filippi. Ospiti di stasera, il ritorno di Roberto Vecchioni e il caso-plagio Meta-Moro(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:15:00 GMT)

Michelle Hunziker al Festival di Sanremo fa il lavoro sporco - eclissa Baglioni e Favino in un’edizione senza brio (nonostante Fiorello) : Se la ride Michelle Hunziker al Festival di Sanremo 2018, regina indiscussa del palcoscenico nella prima serata del 6 febbraio. Apparsa sul palco in abito nero lungo con vertiginosa ma elegantissima scollatura, l'italo-svizzera è colei che più di tutti ha assunto su di sé il fardello della conduzione. E questo le va riconosciuto: la Hunziker ha fatto il lavoro sporco, ha portato avanti il Festival praticamente da sola rendendo i due compagni di ...

Sanremo 2018 - così Claudio Baglioni incassa con la sigla del Festival e i duetti : Comunque andrà questo Festival di Sanremo, per Claudio Baglioni sarà un affare che arricchirà di sicuro il suo conto corrente. Il 'dittatore senza portafoglio', come si è definito lui stesso, in ...

Sanremo 2018 - il Festival di Baglioni/ News live : Conti battuto su share - arriva Pippo Baudo. E la vivacità? : Sanremo 2018, News live: ascolti boom con il 52,1% di share batte la prima serata di Conti-De Filippi. Ospiti di stasera, arriva Pippo Baudo: e la vivacità? Senza Fiorello sarà dura..(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 12:10:00 GMT)

Festival - 12 milioni : Baglioni batte Conti : Una serata, la prima della kermesse, lunga oltre 4 ore, ma che fila liscia grazie anche allo showman che accende il pubblico. Questa sera Sting, Antonacci e Il Volo|

Il Festival 2018 parte in quarta : Baglioni batte Conti - attesa per Sting : E' partito con il botto di ascolti il Festival di San Remo 2018 di Claudio Baglioni: arricchito dalle performance di Fiorello e dalla bellissima presenza della presentatrice Michelle Hunziker, nella prima serata ha raggiunto una media di share del 52.1 % con 11 milioni e 603 mila telespettatori. Il risultato migliora anche l'eccellente debutto del Festival 2017, condotto da Carlo Conti e da Maria de Filippi, che aveva raccolto "solamente" 11 ...

Festival - si parte col botto : 12 milioni Baglioni batte Carlo Conti e De Filippi : Una serata, la prima della kermesse, lunga oltre 4 ore, ma che fila liscia grazie anche allo showmen che accende il pubblico. Questa sera Sting, Antonacci e Il Volo|

Da record gli ascolti della 1ª serata del Festival di Sanremo 2018 : Baglioni batte il miglior Conti : Gli ascolti della 1ª serata del Festival di Sanremo 2018 segnano il primo record. Contro ogni pronostico, Claudio Baglioni è riuscito a polverizzare i risultati di Maria De Filippi e Carlo Conti del 2017, portando al 52% lo share del debutto della tradizionale kermesse in riviera. Un'impresa non facile, per Claudio Baglioni, che riesce nella sua missione impossibile con pochissimi mesi di preparazione. Il direttore artistico e conduttore ...

Baglioni & friends - ok il duetto è giusto : e un super Fiorello risveglia il Festival : Inviato a Sanremo E fu Baglioni and friends , and Partners, così abbiamo sistemato subito l'accusa di conflitto di interessi, . Ancora una volta, più del cast fanno gli ospiti, più delle canzoni in ...