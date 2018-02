I benefici della rosa canina | un concentrato di vitamina C e antiossidanti

"La curcuma rafforza la memoria e migliora l'umore". 5 benefici della spezia miracolosa : È considerata una delle spezie più miracolose. La curcuma, originaria dell'Asia meridionale, nota per il suo colore brillante, non ha soltanto le conclamate proprietà antinfiammatorie e antiossidanti: secondo una ricerca, pubblicata sull'American Journal of Geriatric Psychiatry, è un vero toccasana per la memoria. L'uso quotidiano in cucina, infatti, sarebbe in grado di rafforzare la memoria di adulti di età ...

Spezza la tua dipendenza dallo zucchero : i 7 benefici immediati della disintossicazione : Non è solo causa di qualche chilo di troppo. L'utilizzo eccessivo di zucchero può portare anche altri problemi. Un team di esperti - Kurt Mosetter, Wolfang Simon, Thorsten Probost e Anna Cavelius – sostiene che lo zucchero ha addirittura un effetto corrosivo sul nostro organismo: a causa del sovraconsumo di zucchero, il metabolismo si sfasa e si spiana la strada ad altre complicazioni. Studi recenti dimostrano che lo zucchero ...

benefici del mallo di noci per la cura della pelle e dei capelli : Il mallo di noci è la parte carnosa che racchiude il frutto dell’albero di noce. Viene utilizzata non tanto per uso alimentare, quanto in ambito estetico e medico. Il mallo presenta un colore verde in un primo momento, poi si scurisce di una tonalità vicina al marrone scuro a causa dell’azione dei tannini, sostanze responsabili del sapore amaro di questo prodotto. Il mallo di noce contiene numerose sostanze, dai flavonoidi allo juglone, ...

Proprietà e benefici della radice di genziana : La genziana è una pianta originaria dell’Europa Centro-Meridionale, molto diffusa anche nelle Alpi Italiane dove se ne conoscono differenti specie. Fiorisce in estate e il fusto può raggiungere anche il metro di altezza. I suoi fiori presentano un colore bluastro e per questo vengono facilmente riconosciuti. La genziana presenta numerose sostanze tra cui zuccheri, tannini, pectina ed enzimi. Grazie alla presenza di importanti elementi ...

Vendita legale della cannabis : grande beneficio per l’economia Usa : L’economia Usa trarrà grandi benefici dalla Vendita legale della cannabis. Uno studio rileva che i ricavi aumenteranno del 150% passando da 16 miliardi del 2017 a 40 nel 2021, quando si prevede che saranno 35 su 50 gli Stati dell’Unione in…Continua a leggere →

I benefici e le proprietà dimagranti della piperina : La piperina è una sostanza vegetale, scientificamente detta alcaloide, contenuta nel comunissimo pepe nero (Piper nigrum), presente prevalentemente nello strato più superficiale ed è responsabile, insieme con la cavacina, del tipico sapore pungente, amaro e piccante della spezia. Molto utilizzata nella medicina Ayurvedica, che basa il suo concetto di salute sulla stretta interconnessione fra aspetti fisici, psicologici e ambientali. La piperina ...

Pane e olio : gli effetti benefici della ”merenda perfetta” : Un alimento semplice, ma ricco di proprietà. E’ il Pane con l’olio, un’accoppiata vincente per una merenda tanto semplice quanto salutare. A sottolineare i benefici del Pane con...